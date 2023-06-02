Закриті укриття в Києві: Зеленський заговорив про "недбалість" і зробив жорстку заяву

Кияни продовжують скаржитися на те, що багато укриттів недоступні, розповів глава держави.

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Володимир Зеленський зробив заяву через стан укриттів у Києві / УНІАН, скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що незважаючи на обіцянки київської влади вирішити проблему з бомбосховищами в місті, багато укриттів досі залишаються закритими.

"Очевидна жорстка реакція на загибель людей у Києві через закрите укриття. Є доручення про перевірку захисних споруд в Києві і по всій країні", - сказав він у відеозверненні, опублікованому в офіційному Telegram-каналі.

Глава держави нагадав про те, що відповідальність за перевірки лежить на міністрі внутрішніх справ І.Клименку та міністрі з питань стратегічних галузей промисловості О.Камишині.

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Разом з тим президент звернув увагу на те, що незважаючи на недавню трагедію біля закритого укриття, кияни продовжують скаржитися на те, що укриття недоступні.

За його словами, в деяких бомбосховищах бувають заварені входи, а в деяких районах столиці укриття і зовсім відсутні.

"Такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись виправданнями", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03:00 у столиці оголосили повітряну тривогу і майже відразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але є жертви і руйнування в декількох районах. Загинули три людини, серед яких 9-річна дитина.

Киянин, дружина якого загинула під час Цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито.

Пізніше стало відомо про те, що правоохоронці затримали чотирьох осіб - трьох чиновників і охоронця. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Серед затриманих перший заступник Деснянської РДА, директор медзакладу та його заступник, а також охоронець.

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