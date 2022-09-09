Байден не хоче визнавати РФ країною-спонсором тероризму: експерт назвав причину

Якщо США визнають РФ країною-спонсором тероризму, то санкції доведеться накладати і на союзників.
Президент США Джо Байден не хоче визнавати Росію країною-спонсором тероризму. Він проти такого рішення, бо у такому випадку Вашингтону було б потрібно вводити санкції проти всіх союзників. Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі Freedom.
Байден не хоче псувати стосунки із союзниками.
"Американці дуже серйозно ставляться до законів. Якби РФ була оголошена терористом, за законами вони б завтра повинні були б накладати санкції на своїх союзників - Францію і Німеччину. Які, попри всі санкції, мають широкий об'єм економічних відносин із Росією. Також санкції очевидні проти Індії та Китаю за торгівлю з державою-терористом. На це Байден не готовий", - сказав Піонтковський.
Він вважає більш важливим не визнання РФ країною-терористом, а надання великої кількості зброї для України, якою ЗСУ розгромлюють армію Путіна.
Статус держави-спонсора тероризму для Росії
Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський під час телефонних перемовин з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.
Згодом Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.
"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія повинна бути офіційно визнана державою - спонсором тероризму", - сказав Зеленський.
Згодом стало відомо про те, що Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом. У документі зазначено, що війська Росії вчинили масові військові злочини у Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі. У діях російської держави також вбачається завдання повного або часткового знищення української нації.
28 липня Сенат США прийняв резолюцію, що закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму через події в Чечні, Грузії, Сирії і в Україні.
Наразі державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран та КНДР.
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