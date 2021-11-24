"Закрити справу і відправити куди подалі": суд виніс несподіваний вердикт ковід-порушнику в Києві

Суддя "послав нахер" порушника карантину / УНІАН

Суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець закрив карантинну справупроти адміністратора столичної установи та "відправив на*ер" останнього.

Відповідне рішення внесено до даних Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє Главред.

Так, вночі 3 лютого в Києві на вулиці Паркова Дорога, 2 адміністратор порушив вимоги карантинної постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 9 грудня 2020 року, не вживши заходів щодо своєчасного закриття закладу.

"Аналізуючи докази у справі з точки зору їх допустимості, об'єктивності та достатності, за відсутності будь-яких суттєвих протиріч вважаю вину ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.44-3 КУпАП, доведеною повністю",- йдеться в матеріалі.

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"Провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст.44-3 КУпАП закрити після закінчення строків притягнення до адміністративної відповідальності та відправити на*ер", - йдеться в рішенні суду.

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