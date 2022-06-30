Третя світова війна вже почалася: Резніков попередив світ про подальші плани Кремля

Резніков попередив світ про подальші плани Кремля/ скріншот, УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що якщо Україна впаде, РФ прийде з війною в інші європейські країни.

У коментарі Sky News він підкреслив, що російська влада не має наміру обмежувати свою військову агресію лише на території нашої країни.

Глава Міноборони підкреслив, що європейські країни не повинні зараз боятися ескалації з Росією.

"Не бійтеся виходити на новий рівень ескалації з Росією. Адже абсолютно, чесно кажучи, Третя світова війна почалася 24 лютого цього року. Це абсолютно чесно і це реальне життя. Не бійтеся, тому що ми перше поле битви в цій війні. Якщо ми програємо, наступне поле битви буде в європейських країнах", - сказав Резніков.

читайте також"Або ми програємо в Україні, або почнеться Третя світова": Симоньян видала плани ПутінаНагадаємо, раніше Литва з 18 червня, керуючись санкціями Євросоюзу щодо Росії, прийняла рішення про припинення транзиту низки російських товарів в Калінінградську область. Губернатор регіону Антон Аліханов заявив, що ембарго торкнулося близько 50% всіх вантажів, які потрапляли в область з інших російських регіонів.

Пізніше депутат Держдуми РФ і генерал Андрій Гурульов на російській ТБ говорив - Лондон стане першим містом, який РФ почне бомбити, якщо блокада Калінінграда призведе до Третьої світової.

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