УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Третя світова війна вже почалася: Резніков попередив світ про подальші плани Кремля

30 червня 2022, 13:29

У разі поразки України РФ піде далі на Європу, впевнений Міністр оборони.

Резніков, війна
Резніков попередив світ про подальші плани Кремля/ скріншот, УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що якщо Україна впаде, РФ прийде з війною в інші європейські країни.

У коментарі Sky News він підкреслив, що російська влада не має наміру обмежувати свою військову агресію лише на території нашої країни.

Глава Міноборони підкреслив, що європейські країни не повинні зараз боятися ескалації з Росією.

"Не бійтеся виходити на новий рівень ескалації з Росією. Адже абсолютно, чесно кажучи, Третя світова війна почалася 24 лютого цього року. Це абсолютно чесно і це реальне життя. Не бійтеся, тому що ми перше поле битви в цій війні. Якщо ми програємо, наступне поле битви буде в європейських країнах", - сказав Резніков.

читайте також"Або ми програємо в Україні, або почнеться Третя світова": Симоньян видала плани ПутінаНагадаємо, раніше Литва з 18 червня, керуючись санкціями Євросоюзу щодо Росії, прийняла рішення про припинення транзиту низки російських товарів в Калінінградську область. Губернатор регіону Антон Аліханов заявив, що ембарго торкнулося близько 50% всіх вантажів, які потрапляли в область з інших російських регіонів.

Пізніше депутат Держдуми РФ і генерал Андрій Гурульов на російській ТБ говорив - Лондон стане першим містом, який РФ почне бомбити, якщо блокада Калінінграда призведе до Третьої світової.

Читайте також:

війна в Україні Олексій Резніков
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:29

Третя світова війна вже почалася: Резніков попередив світ про подальші плани Кремля

13:25

Бійці ЗСУ зайшли у фланг і розбили підрозділ кадирівців: "Було смішно дивитися, як вони тікають"ПоглядВідео

13:15

"Летіла спиною донизу": жінка, яка пережила ракетний удар по Києву, розповіла, як рятувала дочкуВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 1 липня 2022: Тільцям - чужі секрети, Ракам - гроші, Левам - цікава пропозиціяВідео

12:43

"Комбат мертвий, ми ледь копита винесли, назад не підемо": "ДНРівці" розповіли, як їх покришили ЗСУВідео

Реклама
11:57

Вишукані листівки з днем народження жінці і чоловіку - душевні привітання у святковий день

11:53

Скільки українців згодні на мирну угоду і територіальні поступки РФ: результати опитування WSJ

11:43

Українська авіація розгромила командно-спостережний пункт окупантів і два склади з боєприпасамиВідео

11:22

7 розумних трюків для гарного і блискучого волосся, що не коштують ні копійки

11:20

З'явився новий список російських зірок, які засуджують дії Путіна

11:12

Окупанти втекли зі Зміїного: на острові пожежа, лунають вибухи, а у РФ кажуть, що "завдання виконано"Відео

11:12

"Вони ховають зброю в ангарах": Путін вибухнув цинічною заявою про ракетний удар по ТЦ в КременчуціВідео

10:45

Лимонна кислота створить диво на городі: як виростити величезний урожай огірківВідео

10:32

"Огидне видовище": Путін образився на жарти лідерів G7 через його "голі" фото

10:29

"Душитимуть" РФ санкціями 5 років: експерт пояснив план Заходу із зупинки війни економічним шляхомВідео

10:12

РФ активно "посипатиме" ракетами Україну ще понад тиждень - АрестовичВідео

10:08

Малинова наливка: як готувати на горілці і без горілки в домашніх умовахВідео

09:40

ЗСУ отримали HIMARS і можуть вдарити по Кримському мосту: експерт назвав умовуВідео

09:39

Війна не закінчиться швидко, але Україна має шанс повернути усі свої території – генерал МарченкоВідео

09:37

Поранений захисник Азовсталі повернувся з полону до нареченої: буде весілля

Реклама
09:00

Запасів економіці РФ вистачить ще на 5 років, але війна завершиться раніше - економіст КущВідео

08:46

ЗСУ ліквідували окупанта з РФ, який ображав Україну в Мережі

08:42

Гороскоп на сьогодні 30 червня 2022: Левам –грошова удача, Стрільцям – успіх у справах, Рибам - хороші новиниВідео

08:23

Марина Порошенко накинулась на журналістку в одному з найдорожчих готелів ЛондонаВідео

08:21

Частина України може довго бути в окупації: британські військові спрогнозували хід війниВідео

08:15

Квиток в один кінець для ЛукашенкаПогляд

07:24

Путін назвав кінцеву мету вторгнення Росії в Україну

06:50

Італія постачатиме Україні важке озброєння - PoliticoВідео

06:25

Кремлівський маніяк казитьсяПогляд

06:10

Найсмачніше і повітряне дріжджове тісто для пиріжків, яке виходить у всіх: бабусин рецептВідео

05:35

Якщо Лукашенко нападе на Україну, під загрозою опиняться чотири регіони – ЗолотарьовВідео

05:01

Гороскоп на липень 2022: Стрільцям пощастить з роботою і буде багато прибуткуВідео

04:40

Ідеальне заварне тісто для пельменів, вареників і чебуреків: найпростіший і швидкий рецептВідео

04:21

Чи хочуть білоруси воювати проти України: відповідь політологаВідео

03:40

Синоптики розповіли, коли в Україну увірветься похолоданняВідео

03:03

Відпустка мрії, несподівані гроші або успіх в особистому житті: 3 знака зодіаку - везунчики місяцяВідео

02:33

Як зробити унітаз знову білим: прибираємо застарілий наліт і жовтизну

02:07

Прогноз сумний: в МВС озвучили строки контрнаступу ЗСУВідео

01:35

Найсмачніша кава: 4 прянощі, які додадуть напою незвичайний смак і аромат

00:51

Прикмети на 30 червня: що не можна робити в найнебезпечніший день червня і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
00:04

"У Кремлі штани знімав": Приходько образила Потапа, той відповів

29 червня, середа
23:54

Гороскоп на липень 2022 для Козерогів: доленосна зустріч, яскравий роман і несподівана кризаВідео

23:52

На Луганщині росіяни скинули потужну авіабомбу на склади з гумдопомогоюВідео

23:37

Фреймут показала рідкісне фото молодшої дочки

23:22

Окупанти перекидають під Кривий Ріг додаткові сили - ОВАВідео

23:11

"Посумувала, а потім відпустило": актриса "Сватів" зізналася в любові Добронравову

23:01

"Дива відбуваються": Арестович розповів про вражаючу зміну в армії РФВідео

22:42

Вагітна Регіна Тодоренко розгнівалася та влаштувала "скандал" російським ЗМІВідео

22:37

Британські літаки можуть допомогти в експорті зерна з України - Міноборони Британії

22:24

Лобода переписала російську нерухомість на охоронця - ЗМІ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти