Війна в Україні: в Росії більше 90 тис. поранених бійців - Резніков

У Росії більше 90 тис. поранених бійців внаслідок війни проти України / Фото informnapalm.org, УНИАН

Росія вже втратила в Україні понад 30 тис. своїх солдат. Ще понад 90 тис. військових - поранені. Велика кількість окупантів вважається зниклими безвісти. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє УНІАН.

"Російське керівництво багатьох окупантів видає як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації родинам", - сказав Олексій Резніков.

Кремль хоче, аби окупанти вийшли на адмінкордони Донецької і Луганської областей, а також утримували сухопутний коридор з окупованим Кримом та блокували морські комунікації України у Чорному морі.

"Своєю чергою, територію Білорусі використовує для нанесення ракетних ударів по Україні. Ми робимо все, щоб обороняти усі потенційно загрозливі напрямки", – додав Резніков.

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За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 35 750 бійців.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів про втрати армії України у війні з Росією. Глава держави заявив, що там, де українські захисники втрачають одну людину, російські окупанти втрачають п'ятьох солдатів. Така ж математика стосується і техніки.

"Там, де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п'ять осіб. Там, де ми втрачаємо один танк - вони втрачають п‘ять. Ось так ми боремося", - сказав Зеленський.

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