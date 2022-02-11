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Вбив викруткою, а обезголовлене тіло закопав: свекор розправився з колишньою невісткою на Харківщині

11 лютого 2022, 19:57

Мати вбитої впевнена, що до жорстокого вбивства причетний не тільки він.

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У Харківській області судять чоловіка, який вбив свою невістку / ГУНПУ в Харківській області, Facebook Альбіна Корнієнко

У Харківській області судять 60-річного Віктора Бикова, який жорстоко вбив свою колишню невістку. Під час засідання суду чоловік так і не зміг пояснити причину свого вчинку.

Рідні жінки підозрюють, що до злочину нібито можуть бути причетні також родичі підозрюваного, пише "Обозреватель".

Подзвонив свекор і попросив про зустріч

Альбіна Корнієнко зникла 13 жовтня 2020 року в місті Балаклія. Їй з незнайомого номера подзвонив свекор і попросив зустрітися, щоб поговорити.

Він чекав її в машині на зупинці. На зустріч вона вирушила сама, залишивши вдома 8-ми і 16-річних синів. Через 30 хвилин, Альбіна вже не відповідала дзвінки.

"Я сказала дзвонити Віталіку, нехай він допитує свого батька, куди той справ Алю. Віталію нібито дід сказав, що нікуди не ходив, сидить вдома і нічого не знає. Альбіни з ним немає. Вже вночі родичі викликали поліцію і почалися пошуки", – розповіла мати вбитої жінки.

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Свекор був затриманий тільки на третій день

Віктор Биков відразу зізнався, що вбив Альбіну. Говорив, що заздалегідь взяв у знайомого мікроавтобус, купив нову SIM-карту, налаштував її на "невідомий номер", а потім відвіз жінку трохи далі, заявивши, що автомобіль зламався. Коли Альбіна вийшла з машини і стала разом з чоловіком заглядати під капот, той кілька разів ударив її викруткою.

читайте такожЗавдав 40 ударів викруткою: у поліції розкрили подробиці про лікаря-різника з Білої ЦерквиПісля цього вже мертве тіло обезголовив і закопав у кар'єрі. Там поліція і знайшла Альбіну, у якої також не вистачало одного пальця, а на тілі було кілька колотих ран.

Відносини з чоловіком не складалися , а зі свекром - лаялася

Мати вбитої розповіла, що Альбіна жила з чоловіком Віталієм в будинку свекра, але через постійні конфлікти їй довелося піти. Батько дитини нічим їм не допомагав. Вона одна забезпечувала і виховувала двох синів.

"Після цього був скандал. Вони обидва приїхали, лаялися, що вона подала на аліменти. А влітку, за кілька місяців до вбивства, у Альбіни з'явився чоловік, вона стала зустрічатися. Тоді Віталій почав погрожувати, що забере Владика", - розповіла мати Альбіни.

читайте також"Їздив з понівеченими тілами по місту": під Києвом по-звірячому вбили подружню паруТакож вона припускає, що до вбивства може бути причетний не тільки Віктор Биков. Світлана Рачинська натякнула, що до розправи над її дочкою може бути причетний син підозрюваного Віталій.

Не може пояснити причину вбивства

На суді Віктор Биков ніяк не може пояснити мотив настільки жорстокого вбивства своєї колишньої невістки. Його адвокат каже, що підозрюваний називав їй причини свого вчинку, але озвучити їх без письмової згоди захисниця не може.

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Автор: Сергій Кущ
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