"Закінчується погано": експерт попередив про катастрофу з COVID-госпіталізаціями в Україні

Експерт розповів про хвилю госпіталізацій в Україні / УНІАН

Україна знаходиться в числі лідерів в Європі за рівнем госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Про це у своєму Facebook розповів аналітик Євген Істребін і опублікував відповідні графіки.

"Загальна ситуація по лікарнях в Європі. Україна впевнено злітає. Тому що ми дуже розумні", - написав він.

Експерт також звернув увагу на те, що разом з Україною лідерами також є Румунія і Болгарія.

"Відмінна компанія. Країни з найнижчим рівнем вакцинації показали що не потрібно бути таким сильно розумним, це закінчується дуже погано, а для деяких назавжди", - додав він.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок суботи, 16 жовтня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 983 жителів країни. У тому числі захворіли 1105 дітей та 204 медпрацівники.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1321), Харківській (1293), Львівській (927), Запорізькій (917) та Херсонській (831) областях.