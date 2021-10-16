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"Закінчується погано": експерт попередив про катастрофу з COVID-госпіталізаціями в Україні

16 октября 2021, 21:29

Україна входить до числа країн з найнижчим рівнем вакцинації, підкреслив Євген Істребін.

коронавірус
Експерт розповів про хвилю госпіталізацій в Україні / УНІАН

Україна знаходиться в числі лідерів в Європі за рівнем госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Про це у своєму Facebook розповів аналітик Євген Істребін і опублікував відповідні графіки.

"Загальна ситуація по лікарнях в Європі. Україна впевнено злітає. Тому що ми дуже розумні", - написав він.

Експерт також звернув увагу на те, що разом з Україною лідерами також є Румунія і Болгарія.

"Відмінна компанія. Країни з найнижчим рівнем вакцинації показали що не потрібно бути таким сильно розумним, це закінчується дуже погано, а для деяких назавжди", - додав він.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок суботи, 16 жовтня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 983 жителів країни. У тому числі захворіли 1105 дітей та 204 медпрацівники.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1321), Харківській (1293), Львівській (927), Запорізькій (917) та Херсонській (831) областях.

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коронавірус в Україні
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