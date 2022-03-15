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Загарбники обстріляли авто волонтерів у Харкові, є загиблий

15 березня 2022, 06:27

Також одна волонтерка була поранена, її забрали до лікарні.

Харків/ Фото ілюстративне, соцмережі

У Харкові російські окупанти обстріляли автомобіль волонтерів організації Help Army. Це сталося біля парку Горького.

Внаслідок обстрілу загинув 26-річний чоловік. Про це повідомила волонтерка організації Анжела Денисенко Суспільному.

Вона розповіла, що 26-річний волонтер Help Army отримав важке поранення і не зміг вижити. Його колегу з пораненням доставили до лікарні.

Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синьогубов розповів, що по місту 14 березня ворог наносив удари ракетами Іскандер. Він зазначав, що ворог б’є по житлових масивах, знищує історичний центр, обстрілює Чугуїв, Ізюм, Дергачі.

Також повідомлялося, що у ніч на 15 березня в Харкові спалахнула пожежа в районі центрального ринку. Інформація про площу загоряння, руйнування і можливих постраждалих і поранених наразі з'ясовується.

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