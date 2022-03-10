ЗСУ накрили артилерією російську колону разом з полковником Захаровим

Володимир Путін і полковник Захаров / t.me/Pravda_Gerashchenko

У Київській області Збройні сили України ліквідували командира полку окупанта російського полковника Захарова.

В головному управлінні розвідки Міноборони і командуванні Сухопутних військ повідомили подробиці.

"При веденні бойових дій у Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова", - йдеться в повідомленні.

За даними командування Сухопутних військ ЗСУ, в 2016 році Захаров, будучи майором, отримав орден від Путіна.

Вказано, що внаслідок значних втрат 6 танкового полку БТГр разом із БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.

Нагадаємо, раніше ряд військовослужбовців РФ заявили, що вирішили залишитися в Україні, поки в Росії діє путінський режим.

Молодший сержант Андрій Ілліч Чеботаревський, з в/ч 58198, 1 танкового полку, 2 мотострілецької дивізії м.Москви розповів, що на нього в Росії вже прийшла похоронка.

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