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РФ почала третю хвилю штурмів на Авдіївку: кидає у бій усю техніку у погану погоду

Яна Ставська
25 грудня 2023, 20:53
Росіяни вже понад тиждень активно залучають техніку при штурмах Авдіївки.
РФ почала третю хвилю штурмів на Авдіївку: кидає у бій усю техніку у погану погоду
Триває наступ РФ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, Facebook

Російські окупанти вже як вісім днів ведуть активний наступ на Авдіївку, кидаючи у бій усю наявну техніку. За словами керівника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, йдеться вже про третю хвилю наступу ЗС РФ на місто.

В ефірі програми "Лінія фронту" на "Ми-Україна" Барабаш розповів, як виглядає третя хвиля атак окупантів на Авдіївку останнім часом.

"Я погоджуюся з командувачем Тарнавським, який два тижні тому сказав, що третя хвиля штурмів Авдіївки почалась. Не моментально вони поїхали, атаки нарощували поступово, і от днів 8 вони дуже активно застосовують техніку і, на мій погляд, це теж свідчить, що третя хвиля почалась", - пояснив він.

відео дня

Барабаш зазначив, що окупантів не зупиняє негода.

"Дуже довго вони техніку не застосовували, а потім вони поїхали, навіть не дивлячись на не дуже сприятливі погодні умови. Вчора вони дуже багато техніки застосовували - два десятки техніки наші хлопці підбили і росіян "намінусували" теж добряче", - зауважив Барабаш.

Ситуація на фронті

Ворог не припиняє штурмувати Авдіївку, хоча зазнає колосальних втрат у живій силі і техніці. За даними DeepState, протягом останнього тижня у ЗС РФ є "значні успіхи" у просуванні на окремих ділянках.

За словами ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, військово-політичне керівництво РФ кидатиме окупантів на Авдіївку, щоб захопити місто до 15 березня - коли відбуватимуться "президентські вибори" в Росії. При цьому в українського командування розроблено план дій, якщо ворог спробує оточити місто.

Однак "реальної загрози" оточенню міста немає, зазначив спікер військ "Таврія" Олександр Штупун. При тумані і сніжній погоді ворог більше використовує військову техніку, оскільки в такій ситуації обидві сторони не можуть застосовувати БПЛА.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ
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