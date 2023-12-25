906 артобстрілів за добу: Тарнавський розповів про важку ситуацію під Авдіївкою

У ЗСУ розповіли, як пройшла доба важких атак на армію України під Авдіївкою.

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Тарнавський розповів про важку ситуацію під Авдіївкою / колаж: Главред, фото: 22 ОМБ

Сьогодні, 25 грудня, окупанти зосередили свої зусилля на наступальних і штурмових діях в районі Авдіївки, Мар'їнки і на запорізькому напрямку. Про це повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Ситуація на фронті

Згідно з даними, які надав генерал, окупанти проводять активні піхотні атаки із застосуванням бронетехніки, авіації та керованих бомб.

Всього за добу ворог:

відео дня

завдав 16 авіаударів

провів 40 бойових зіткнень

здійснив 906 артобстрілів

Росіяни відмовляються від виконання завдань

Також Тарнавський повідомив, що особовий склад армії загарбників все частіше відмовляється брати участь у штурмах, зокрема, 1 армійський корпус. В цей же час в полон стали здаватися цілі групи російських військовослужбовців.

Спасибі нашим воїнам, які сміливими і рішучими діями змушують ворога це робити, - підсумував Тарнавський.

Також він повідомив, що за минулу добу 8 окупантів здалися в полон, 402 загинули. Знищено було 42 одиниці техніки, серед якої російська гордість - танк "прорив".

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, ситуація на Авдіївському напрямку залишається дуже непростою, повідомив голова міської Військової адміністрації Віталій Барабаш. Ворог намагається компенсувати невдачі на полі бою обстрілами позицій наших воїнів, а також території громади.

Також, російська армія 24 грудня просунулася на Донбасі, зокрема - під Авдіївкою та Кремінною. Про це повідомили в Інституті вивчення війни. За інформацією аналітиків російські війська за минулу добу просунулися в районі Авдіївки і продовжили проводити позиційні бої з українськими силами.

Однак при цьому, в боях за місто вони несуть великі втрати і навряд чи зможуть його взяти навіть до "виборів Путіна", які відбудуться в березні наступного року. Цілком можливо, саме у боях за Авдіївку може статися перелом у війні на користь ЗСУ. Про це заявив керівник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш.

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