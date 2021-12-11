"Задні крісла зірвало, людей розчавило": мікроавтобус, який розбився під Черніговом, був вантажним

Мікроавтобус, який розбився під Черніговом, був вантажним / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Днями в Чернігівській області сталася моторошна ДТП з безліччю жертв - рейсова маршрутка зіткнулася з фурою. Унаслідок аварії 11 людей загинули миттєво, ще одна померла в машині швидкої допомоги і ще одна – вже у лікарні. Мікроавтобус, який перевозив пасажирів, спочатку був вантажним, заявив заступник Міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

У коментарі "Суспільному" він сказав, що в Міністерстві інфраструктури провели розслідування, яке вказало, що мікроавтобус з вантажного на пасажирський був переобладнаний за кордоном. Хоча в інших державах такий транспорт не може брати участь у конкурсі на пасажирські перевезення, в Україні це дозволили.

"Жертв трагедії могло бути менше, якби це був автобус для перевезення пасажирів. Бо задні крісла, по суті, просто зірвало через погане кріплення, і людей розчавило", - сказав Найєм.

Заступник міністра додав, що мікроавтобус, що розбився в ДТП, до України привезли у 2010 році. Тут він пройшов всі перевірки і був допущений до пасажирських перевезень.

"Ми вже знаємо, яка точка обов'язкового технічного контролю надала йому цей дозвіл, і хто провів йому і підтвердив, що він може здійснювати перевезення пасажирів. І ця точка контролю зробила помилку, бо вони повинні вказати, що він переобладнаний", — сказав Найєм.

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Вантажівка також була неліцензована, проте зараз законодавство цього не вимагає.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 7 грудня, поблизу села Брусилів Чернігівського району на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом. Жертвами аварії стали 13 осіб, шестеро людей постраждали.

Усі люди, які травмувалися під час ДТП в Чернігівській області, знаходяться в лікарнях у важкому стані, серед них одна дитина.

Передбачається, що аварію могли спричинити несприятливі погодні умови, дорожнє покриття і технічний стан автобуса. Все це, а також інші обставини і причини аварії, будуть досліджені під час розслідування.

Водій вантажівки був госпіталізований. Після надання медичної допомоги чоловіка затримали, він перебуває у спеціалізованій палаті під вартою поліції. 8 грудня водієві вантажівки DAF повідомили про підозру в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч.3. ст. 286 КК України). За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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