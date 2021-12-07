ДТП з 19-ма загиблими та пораненими під Черніговом: зросла кількість жертв

У Чернігівській області сталася смертельна ДТП / cn.npu.gov.ua

Стали відомі нові подробиці моторошної ДТП в Чернігівській області. В результаті загинули 13 осіб, а ще 6 отримали травми. Двоє постраждалих померли в результаті травм.

Чернігівські рятувальники розповіли, що ділянка траси, де сталася аварія, не вважається небезпечною, там ніколи не було концентрації ДТП, пише Сьогодні.

"Тому причин може бути дві - або слизька дорога, або порушення ПДР з боку водіїв", - сказано в повідомленні.

У поліції журналістам повідомили, що дітей серед загиблих у ДТП немає, постраждав підліток 16 років.

За інформацією місцевих ЗМІ, маршрутка рухалася в бік Чернігова, а вантажівка в Мену. Водій фури залишився живий, він знаходиться в лікарні.

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/ cn.dsns.gov.ua

Правоохоронці все ще не з'ясували навіть попередню причину ДТП, але підтвердили, що ділянка не аварійно небезпечна.

/ cn.npu.gov.ua

На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня-Сновськ-Березне і назад. Рух транспорту буде відновлено після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів, додали у поліції.

/ cn.npu.gov.ua

Нагадаємо, вранці у вівторок, 7 грудня, поблизу села Брусилів, Чернігівського району, на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом з безліччю загиблих і постраждалих.

/ cn.npu.gov.ua

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