У фури, що зіткнулася з маршруткою, були проблеми з шинами - нові дані про ДТП під Черніговом

У ДТП під Черніговом загинули 13 людей / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Днями в Чернігівській області сталася моторошна ДТП з безліччю жертв - рейсова маршрутка зіткнулася з фурою. Внаслідок аварії 11 людей загинули миттєво, ще один помер в машині швидкої допомоги і ще один – вже в лікарні. Шестеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Смертельної ДТП можна було б уникнути.

Справа в тому, що технічний стан фури має низку проблем. Можливо, саме це зіграло фатальну роль для ДТП, передає Obozrevatel з посиланням на джерела.

Рейсова маршрутка рухалася в напрямку обласного центру. Назустріч мікроавтобусу Mercedes Sprinter їхала фура під керуванням 44-річного жителя Чернігівського району. На відрізку автодороги між селами Снов'янка та Киселівка водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з маршруткою.

Серед причин, які могли призвести до страшної аварії, слідство розглядає неналежний стан дорожнього покриття через погодні умови (обмерзання), а також технічний стан автомобілів.

За інформацією джерела видання, вже виявлені проблеми з колесами фури.

Реклама

"По фурі висота протектора в нормі, але є порушення. На напівпричепі на першій парі коліс - розшарування гуми, на третій – распаровка. Є дефект і на правому колесі першої пари тягача", - розповів співрозмовник.

Співрозмовник Obozrevatel в поліції, ім'я якого не називається, переконаний: якби за технічним станом авто стежили і не економили, то можна було б уникнути людських жертв.

"Багато аварій в Україні відбувається через "лису гуму", а також через те, що водії вчасно не перевзувають автомобілі", - сказав він.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 7 грудня, поблизу села Брусилів Чернігівського району на автодорозі Н-27 Чернігів - Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом. Жертвами аварії стали 13 осіб, шестеро людей постраждали.

Всі люди, які травмувалися під час ДТП в Чернігівській області, знаходяться в лікарнях у важкому стані, серед них одна дитина.

Передбачається, що аварію могли спричинити несприятливі погодні умови, дорожнє покриття і технічний стан автобуса. Все це, а також інші обставини і причини аварії, будуть досліджені в ході розслідування.

Водій вантажівки був госпіталізований. Після надання медичної допомоги чоловіка затримали, він перебуває у спеціалізованій палаті під вартою поліції. 8 грудня водієві вантажівки DAF повідомили про підозру в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч.3. ст. 286 КК України). За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Читайте також: