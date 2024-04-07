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Задіяли десятки одиниць техніки: в ЗСУ назвали основну ціль російського наступу

Юрій Берендій
7 квітня 2024, 12:11
Офіцер ЗСУ зазначив, що в ході останньої масштабної атаки ворога в напрямку міста Часів Яр було знищено та пошкоджено значну кількість техніки противника.
Задіяли десятки одиниць техніки: в ЗСУ назвали основну ціль російського наступу
Офіцер назвав головну проблему для ЗСУ біля Часового Яру / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські війська продовжують активні наступальні операції в районі Бахмуту. Кількі днів тому, ворог перейшов в масований наступ в напрямку міста Часів Яр із застосуванням 30 одиниць бронетехніки. Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

Як повідомив командир батальйону, 4 квітня противник масовано атакував Часів Яр та Іванівське. Спочатку відбувалася підготовка, у тому числі з використанням систем реактивного вогню типу "Град" та "Ураган". Після цього в бій вступила піхота на легкій броньованій техніці, яка мала прикриття від танків, дронів та авіації.

За його словами, в ході цього наступу ворог втратив біля 16-ти одиниць бронетехніки. Крім того, щзначна кількість техніки зазнала пошкоджень через наїзд на мінні загородження.

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Федоренко підкреслив, що росіянам не вдалося досягти своїх цілей, основною з яких було вийти на околиці міста Часів Яр.

Офіцер відзначив, що для росіян Часів Яр це ключова висота, яка дозволяє здійснювати вогневий контроль над Костянтинівкою, Дружківкою та Краматорськом. Ймовірно, вони спробують створити плацдарм для подальшого наступу, особливо у напрямку Костянтинівки у Донецькій області.

Крім того, він наголосив, що є проблемні аспекти, пов'язані з авіацією противника. Керовані авіабомби, що мають значну масу (від 500 кілограмів і більше), летять досить точно. Хоча міська забудова в населеному пункті якось прикриває від них, але з позицій оборони ситуація складна. Навіть найміцніша оборонна позиція не здатна витримати такий удар.

"Сили оборони здійснюють багато заходів, щоб ввести противника в оману. Наші засоби ППО працюють дуже-дуже потужно, аби не давати ворогу повним обсягом почуватися безкарно у повітрі. Проблеми зберігаються. Щиро розраховуємо, що, як і було анонсовано, Україна отримає літаки з необхідною номенклатурою боєприпасів, які дозволять максимально знизити присутність ворожої авіації у повітрі", – підкреслив Федоренко.

Хто такий Юрій Федоренко

Федоре́нко Ю́рій Сергі́йович (нар. 26 квітня 1991, с. Носачів, Смілянський район, Черкаська область) — український політик, правозахисник, громадський діяч та військовий, пише Вікіпедія.

З вересня 2019 року є позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон.

Ситуація на фронті - наступ РФ на Часів Яр

Російська авіація під час нової спроби наступу на місто Часів Яр у Донецькій області атакувала власну піхоту. Про це заявив офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.

У Збройних силах України спростували інформацію про захід російських військ у передмістя Часового Яру. Про це повідомив речник східного угруповання ЗСУ Андрій Задубінний.

Аналітики Інституту вивчення війни в своєму звіті повідомили, що російська окупаційна армія розпочала новий етап атак на Бахмутському напрямку. Наразі ворог зосереджує свої зусилля в районі Часового Яру.

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війна в Україні Часів Яр
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