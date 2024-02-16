Чому Росія отримує зброю швидше: Данілов повідомив про план 'Б' для України

Данілов зазначив, що через відсутність бюрократичних процедур передача зброї між авторитарними країнами відбувається набагато швидше ніж на Заході.

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Данілов розповів, чому Росія отримує зброю швидше за Україну / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

У демократичних країнах, на відміну від авторитарних, проводяться необхідні процедури для надання збройної та фінансової підтримки, що може призвести до затримок у наданні допомоги для України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Укрінформ".

За словами Данілова, у демократичних країнах необхідно дотримуватися демократичних процедур, які в даний момент і відбуваються.

Він зауважив, що передача зброї "авторитарним країнам відбувається набагато простіше".

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"Там немає жодних процедур, ніхто не звертає увагу на думку населення, виборців. І тому авторитарні лідери за короткий проміжок часу можуть ухвалювати будь-які рішення. Як приклад, Північна Корея та Іран, які зараз постачають Російській Федерації зброю для вбивства українських дітей", - сказав секретар РНБО.

Відповідаючи на питання про те, чи має Україна альтернативний план на випадок затягування постачання зброї та надання фінансової допомоги партнерами, Данілов підкреслив, що "Україна була, є і буде".

"Чи буде складно? Так, буде складно. Проте нам буде складно до того моменту, поки не здобудемо перемогу. Чи буде після перемоги легше? Так, буде. На жаль, на шляху до перемоги ми втрачаємо людей, наших кращих із кращих. Але будувати країну завжди важко і складно", - резюмував Данілов.

Допомога сюзників для України

Якщо Конгрес США не прийме пакет законопроектів, що передбачає військову підтримку Києва, Євросоюз буде повинен подвоїти допомогу Україні.

Європейський союз може спробувати згладити безпосередній дефіцит боєприпасів в Україні, використовуючи кошти блоку для спільних закупівель снарядів на світовому ринку.

На брифінгу у Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що країни Північноатлантичного альянсу нададуть Україні мільйон безпілотників у 2024 році, а коаліцію безпілотників очолять Британія разом із Латвією.

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