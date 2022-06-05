"Навіщо один район міста "звільняє" інший": росіяни обстріляли Донецьк і спалилися перед місцевими

Росіяни обстріляли Донецьк і спалилися перед місцевими/ Telegram-канал Типичный Донецк

Росіяни самі обстріляли окупований Донецьк з мінометів, намагаючись інсценувати обстріл з підконтрольної Україні території. Проте цю брехню допомогли вирахувати користувачі соціальних мереж.

Після такого обстрілу місцеві жителі почали поширювати у соцмережах інформацію, що вибухи сталися через міни, які були випущені із сусіднього району міста. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ТСН.

Він зазначив, що після цього випадку місцеві мешканці Донецька, схоже, почали трішки прозрівати.

"Сьогодні зранку всі соціальні пабліки в Донецьку обговорювали, як із Макіївки розрахунок блукаючого міномету розстрілював різні райони Донецька. І вони там матюкалися, "що ви робите, навіщо один район звільняє інший. Не треба нас звільняти і припиніть обстрілювати Донецьк", – розповідає Жданов

Експерт зазначив, що в соцмережах інформація поширюється дуже швидко. І за короткий проміжок часу місцеві жителі почали розуміти, що окупанти з одного району Донецька гатять по іншому.

Мета таких обстрілів очевидна, каже Жданов – дегуманізувати Україну і залякати місцевих жителів, що якщо у місто зайдуть ЗСУ, то їм усім нібито буде дуже погано.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров вибухнув новими погрозами Україні – каже, що в найближчі дні російські війська нібито планують застосувати на Донбасі якісь нові тактичні прийоми.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові зараз контролююсь близько половини міста Сєвєродонецьк на Луганщині. Там точаться важкі бої з російськими окупантами. Росіяни кинули на захоплення міста всі свої резерви. Також вони намагаються знищити мости, щоб залишити українських бійців без підкріплення.

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