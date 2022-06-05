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Кадиров погрожує Україні сильнішим наступом РФ на Донбасі найближчими днями

5 червня 2022, 11:00

Керівник так званих Tik-Tok-військ каже, нібито війська Росії готуються посилити наступ.

Кадиров погрожує Україні сильнішим наступом РФ на Донбасі найближчими днями/ Reuters

Глава Чечні Рамзан Кадиров вибухнув новими погрозами Україні – каже, що в найближчі дні російські війська нібито планують застосувати на Донбасі якісь нові тактичні прийоми.

До цього він ще й пообіцяв, нібито викладатиме відео застосування таких прийомів і їх наслідки. Про це Кадиров сказав у новому відеозверненні.

"Днями ви побачите справжню спецоперацію, від якої ці шайтани втечуть не лише з міст, а й з України", – висловив свої рожеві мрії ватажок Tik-Tok військ Кадиров.

Нагадаємо, кадирівські війська уже не раз ганьбилися дивними відео, де вони "героїчно ведуть важкий бій" то з бандерівським повітрям, то з деревами у лісі, а то з пустим гаражем.

Також раніше глава Чечні Рамзан Кадиров нахабно заявив, що Сєвєродонецьк у Луганській області знаходиться під контролем російських військ, а українська влада нібито втекла з області. Голова Луганщини Сергій Гайдай відреагував на брехливі заяви та розповів, яка насправді ситуація в області.

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