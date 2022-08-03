"Заблукав у пошуках спортзалу": ЗСУ "закінчили" кар'єру тренера з дзюдо з Пермі

Окупант / скріншот

В Україні був ліквідований 56-річний тренер з дзюдо з Росії Олексій Шварєв. На війну він зголосився йти добровільно.

Окупант був родом з Пермі, а про його знищення написали місцеві ЗМІ, повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

"Тренер з дзюдо заблукав, мабуть, у пошуках спортзалу? Зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - повідомив він.

Відомо, що Шварєв був тренером спортивної школи з дзюдо "Пермський кодокан", тренером вищої категорії, КМС СРСР з дзюдо і самбо.

У Шварєва був досвід бойових дій. Окупанта, який брав участь в окупації, вбивствах і знущаннях, нагородили в РФ орденом і поховали 1 серпня.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ ліквідували члена Російської партії ЛДПР, який приїхав воювати проти України добровольцем. Він народився в Новочеркаську в сім'ї військового. Після школи вступив до Харківського вищого військового танкового командного училища, де і познайомився з майбутньою вдовою Ганною.

Також ми розповідали, що Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

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