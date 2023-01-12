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Забив до смерті власну матір: ЗСУ ліквідували "вагнерівця" з темним минулим

12 січня 2023, 14:37
Окупата Сергія Молодцова в РФ звели в ранг "героя", "забувши", що він був засуджений за жорстоке вбивство.
Сергій Молодцов
Сергій Молодцов ліквідований в Україні / Фото e1.ru

На війні в Україні ліквідований черговий окупант - найманець ПВК "Вагнера" Сергій Молодцов. У РФ з нього зробили героя, промовчавши, що він забив до смерті власну матір.

Молодцов - уродженець Уссурійська та житель міста Сєров Свердловської області РФ, який відбував покарання. З колонії він зміг вибратися завдяки тому, що підписав контракт з ПВК "Вагнер". У 1995 році він встиг повоювати у Чечні.

Інформацію про те, що Молодцов вступив у ПВК, перебуваючи в колонії, E1.RU підтвердив голова Серовського міського округу Василь Сізіков.

У картотеці Серовського суду є вирок, винесений Молодцову в березні 2017 року. У документі зазначено, що Сергій разом зі своєю співмешканкою жив у літньої матері, щоби доглядати за нею. Він зловживав алкоголем і в один з вечорів, коли напився, забив матір до смерті.

Молодцов завдав старій матері руками і ногами не менше шести ударів в область голови, тулуба і кінцівок. Ударами він зламав їй щелепу, плече, розбив обличчя і голову. Через травми пенсіонерка померла. На суді росіянин запевняв, що жінка впала сама.

До вбивства матері Молодцов вже був судимий за умисне побиття людини, що призвело до його смерті. Тоді його засудили до 9 років позбавлення волі, але відпустили умовно-достроково.

За вбивство матері суд у Сєрові засудив його до 11,5 років колонії суворого режиму, але завдяки "кухареві Путіна" Євгену Пригожину, відсидів він лише близько 5 років.

Російське видання Єкатеринбург онлайн пише, що 46-річного Сергія Молодцова, ліквідованого в Україні, з військовими почестями поховали 5 січня. Труну найманця несли військові, на прощанні виступали ветерани, чиновники і громадські діячі, які дякували йому "за мужність і героїзм".

"Він був творчою натурою, займався різьбленням по кістці, працював в ювелірній майстерні. Близькі згадують Сергія як дивно неординарну людину, що любить життя. Він був чесною людиною. Правда для нього - це головне. Завжди відгукувався на чужу біду, допомагав слабким і нужденним. Він любив музику, свободу, швидкість. Світла пам'ять!" - сказав на похоронах найманця представник місцевої влади.

Як повідомляв Главред, під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай", який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19-річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК "Вагнер".

Також Збройні Сили України ліквідували ексінкасатора Ігоря Богаченка, який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.

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