Вбивці, наркоторговці та рецидивісти: "вагнерівці" виходять на свободу за участь у війні

Ув'язнений Олександр Суєтов отримав у 2020 році 10 років колонії суворого режиму як організатор злочинного угруповання.

Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин / скріншот

Серед ув'язнених, які вступили в приватної військової компанії "Вагнер", а потім були відпущені на свободу за вбивства українців, злодії-рецидивісти, наркоторговці і вбивці.

Вдалося дізнатися про жителів Санкт-Петербурга і Ленінградської області, йдеться в розслідуванні видань "Агентство" і Російської служби ВВС.

На фото власника ПВК "Вагнер" Пригожина з помилуваними ув'язненими знаходиться ветеринар Дмитро Каравайчик. У липні 2019 року він був засуджений до 17 років колонії суворого режиму "за створення злочинного угруповання з виробництва і збуту амфетаміну". За даними суду, Коровайчик займався виробництвом наркотику, а пошуком покупців займалася його дружина – Діана Грибовська (засуджена до 16 років колонії).

Ще один ув'язнений, упізнаний журналістами видання, Олександр Суєтов, який отримав у 2020 році 10 років колонії суворого режиму як організатор злочинного угруповання, що здійснювало нальоти на ювелірні магазини в Санкт-Петербурзі.

Також журналісти "Агентства" впізнали ще двох завербованих ПВК "Вагнера" ув'язнених - імовірно Дениса Кінева і Станіслава Усачова. Кіневу, за даними видання, ще в 2011 році дали п'ять років колонії за розбій, а Усачова в 2016 році засудили на рік і один місяць колонії за викрадення автомобіля.

Журналісти Російської служби ВВС впізнали в одному з помилуваних ув'язнених неодноразово засудженого, в тому числі за вбивство, Анатолія Сальміна.

Раніше повідомлялося, що власник приватної військової компанії "Вагнера" і "кухар Путіна" Євген Пригожин намагається посилити роль своєї ПВК у російських військових операціях на території України.

У нього є політичні амбіції, і збільшенням ролі своєї ПВК у війні він хоче вплинути на ультранаціоналістичний електорат в Росії,

Нагадаємо, російський дезертир ПВК Вагнера Павло Ніколін розповів про те, навіщо відкрив вогонь по поліцейським в Новошахтинську Ростовської області.

За його словами, він нібито не знав, що перетнув кордон, і думав, що перед ним українські військові.

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