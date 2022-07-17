Під Слов'янськом та Бахмутом ЗСУ відбили ворожий штурм: окупанти відступили з втратами

ЗСУ відбили ворожі атаки на Донбасі / Фото: mil.gov.ua

На Слов'янському напрямку окупанти РФ обстріляли з мінометів, ствольної і реактивної артилерії в районах ряду населених пунктів: Долина, Дібровно, Іванівка, Мазанівка, Богородичне, Велика Комишуваха, Курулька, Костянтинівка, Вірнопілля, Гусарівка, розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як йдеться в опублікованому зведенні, з метою порушення системи управління сил оборони та недопущення ведення повітряної розвідки противник активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.

На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах встановлення контролю над містом Сіверськ та просування в напрямку міста Бахмут.

На Слов'янському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам'янське, Званівка, виїмка, Івано-Дар'ївка та інші. Ворожі штурмові дії поблизу Григорівки наші воїни швидко придушили. Окупанти з втратами відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Берестового, Веселого, Червоної Гори, вершини, Новолуганського, травневого. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Костянтинівки, Новолуганського і Покровського. Окупанти намагалися штурмувати і наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського. Дії ворога завершилися провалом і втратами особового складу.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках обстріли, зокрема, зафіксовані біля Невельського, Красногорівки, Новомихайлівки, Володимирівки, Павлівки, Пречистівки, Золотої ниви, Степногірська та Степового. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Покровська та Новоселівки Другої.

Окупанти намагалися поліпшити тактичне становище в районах населених пунктів Михайлівка, Павлівка та Новомихайлівка. Отримали відсіч і безславно вдалися до втечі.

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Раніше повідомлялося, що на Слов'янському і Бахмутському напрямках противник зосереджує основні зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ і Бахмут.

Ворог продовжує використовувати всі наявні засоби вогневого ураження по лінії зіткнення.

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