За три доби в ОРДЛО ЗСУ підірвали сім військових складів російських окупантів - InformNapalm

ЗСУ підірвали щонайменше сім військових складів російських окупантів-InformNapalm / УНІАН та ua.depositphotos.com

З 16 по 18 червня 2022 року у всіх тимчасово захоплених росіянами і бойовиками районах Донецької та Луганської областей виявилися знищені мінімум сім ворожих складів з боєкомплектом. Про це повідомляється на каналі волонтерської спільноти InformNapalm в месенджері Telegram.

"За останні 72 години на території ОРДЛО високоточними ударами було уражено як мінімум сім об'єктів, на яких розміщувалися значні запаси боєприпасів, починаючи з 2014-2015 років. Сім пострілів і сім знищених цілей з боєкомплектом", — йдеться в тексті.

Також повідомляється, що тільки на одному знищеному складі боєприпасів в тимчасово окупованому місті Хрустальний (місто Красний Луч) містив до тисячі тонн боєприпасів.

Як кажуть співрозмовники волонтерів InformNapalm-склади вибухали після ударів ЗСУ. І тепер війська окупантів намагаються "розмити успіхи української армії", прострілюючи центр міста меншими калібрами ‒ для того, щоб налякати місцеве населення і перебити панічні чутки серед населення про високу точність роботи українських військових по складах боєприпасів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захисники України завдали три потужних Удари з повітря по скупченню російських окупантів на півдні. Українські воїни потрапили в скупчення сил противника, завдавши значних втрат, і склад боєприпасів.

Ще деякий час тому артилеристи ЗСУ за допомогою гаубиць М777 знищили три російські установки "Град", з яких окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк, Інші населені пункти та позиції захисників України.

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