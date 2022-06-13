Від ЗСУ не сховалися: українські воїни спопелили 3 російські "Гради" під Сєвєродонецьком

Українські воїни спопелили 3 російські "Гради" під Сєвєродонецьком/ Скрін з відео, Генштаб ЗСУ

Українські військові знищили три російські установки "Град", з яких окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк, інші населені пункти і позиції захисників України.

По техніці російських загарбників влучно вдарили з вогнем з гаубиць М777. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що "Гради" помітили оператори ССО, коли вели розвідку за допомогою безпілотника.

Коли вони встановили точні координати розташування техніки, то ці дані передали артилеристам Національної гвардії України – воїнам гаубичних розрахунків М777.

"Влучним вогнем наші колеги знищили 3 з 4 установок ворожих РСЗО. Ще одну установку "Град" внаслідок обстрілу будо пошкоджено. Корегували артилеристів оператори ССО України", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що захисники України завдали три потужних удари з повітря по скупченню російських окупантів на Півдні. Українські воїни влучили у скупчення сил противника, завдавши значних втрат, і склад боєприпасів.

Нагадаємо, бійці Національної гвардії в Харківській області знищили живу силу російських військ і боєкомплект артилерійських снарядів за допомогою безпілотника.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також: