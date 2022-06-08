Українські артилеристи ефектно знищили склад РФ із Градами/ Скрін з відео, Facebook

Артилеристи Збройних сил України спільно з аеророзвідниками викрили ворожий склад боєприпасів і реактивних систем залпового вогню Град.

Після цього влучними ударами українські воїни знищили російські "запаси" техніки та боєприпасів. Відповідне відео оприлюднила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Як видно з відео, українські військові завдали ударів по складу, після чого там, очевидно, почав детонувати боєкомплект. Потім стався сильний вибух.

За короткий час приміщення охопив сильний вогонь, який знищив усе дотла. Залишилося лише чорне згарище.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що до України вже почала надходити зброя за ленд-лізом. Передані гаубиці активно б'ють рашистів на передовій.

Нагадаємо, Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109 разом із запасними частинами, боєприпасами та іншим потрібним спорядженням.

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