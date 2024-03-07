"За штурвалами сиділи підполковники і майори": в РФ проблеми з пілотами через дії ЗСУ

На початку війни за штурвалами літаків РФ сиділи підполковники, майори, нижче капітана майже нікого не було. А тепер окупанти садять за штурвал кого завгодно.

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Романенко зазначив, що в РФ проблеми з пілотами через дії ЗСУ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Успішні збиття українськими військовими російських літаків ще не стали для країни-агресорки Росії критичною проблемою, проте ситуація в окупантів погіршується. І це стосується не тільки повітряних суден, а й пілотів.

Про це розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в ефірі телемарафону. За його словами, на початку повномасштабної війни за штурвалами російських літаків сиділи підполковники, майори, нижче капітана практично нікого не було. Але тепер після збиття чергових російських повітряних суден у некрологах почали з’являтися й імена ліквідованих пілотів з лейтенантськими званнями.

Також російські окупанти уже запрошували до "вагнерівських" груп навіть пенсіонерів.

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"Були такі спеціальні ескадрильї при полках, які діють, де воювали, власне, "вагнерівці". Відомі випадки збиття Су-25, Су-24 з відставними пілотами ", – розповів Романенко.

На думку експерта, загалом в РФ після втрати великої кількості літаків за минулий місяць сиутація з пілотами важка, але не критична.

"В них є ще два полки на Далекому Сході – вони представлені окремими ескадрильями. З віддалених полків вони можуть міняти льотний склад", – пояснив Романенко.

Також він зазначив, що в Росії безпосередню участь у війні проти України беруть бомбардувальники Су-34, бо вони найактивніше скидають КАБи.

Романенко додав, що російські окупанти не очікували, що відбудеться збиття такої великої кількості їхніх літаків.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Знищення військових літаків Росії

Нагадаємо, ввечері 23 лютого українські сили знищили російський літак А-50. Розвідка розкрила деталі, як бійці армії України знищили новий А-50У окупантів. Росія використовувала літак-розвідник А-50У для наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації, розповіли у Головному управлінні розвідки.

29 лютого за один ранок ЗСУ збили три винищувачі окупантів. Перший літак був збитий близько першої години ночі на східному напрямку, ще два російські літаки були збиті близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Також 2 березня у ПС натякнули на знищення літаків РФ – ЗСУ відпрацювали по Су-34 та Су-35. Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

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