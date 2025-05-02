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За розкрадання активів підприємства: у Монако затримали сина ексглави "Мотор Січі"

Віталій Кірсанов
2 травня 2025, 11:07
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Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисник продав їх закордонним компаніям.
У Монако затримали сина Богуслаєва
У Монако затримали сина Богуслаєва / колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Коротко:

  • Проведено обшуки у затриманого на віллі в Монако і в Запоріжжі
  • Сину експрезидента "Мотор Січі" пред'явлено підозру

Співробітники СБУ та Офісу генпрокурора спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримали сина експрезидента заводу "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва за розкрадання активів підприємства. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спецслужба не називає ім'я затриманого, але з відкритих джерел відомо, що сина В'ячеслава Богуслаєва звати Олександр.

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"Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США... Затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батькові привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам", - ідеться в повідомленні.

Для реалізації угоди на той момент керівник "Мотор Січі" організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій. Потім він придбав 65% цінних паперів за істотно зниженою ціною і згодом передав більшу частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.

Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх закордонним компаніям, а отриманий прибуток використовували для придбання елітної нерухомості на території Євросоюзу.

Під час міжнародного розслідування було проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі в Монако і в приміщеннях афілійованих осіб у Запоріжжі.

Синові експрезидента "Мотор Січі" висунуто підозру в легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом, вчиненому організованою групою в особливо великому розмірі (ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також нову підозру отримав ексголова "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв, який перебуває під вартою за звинуваченням у співпраці з Росією. Його злочини додатково кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу:

  • привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч.5 ст.191);
  • організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі (ч.3 ст.27, ч.3 ст.209).

Справа "Мотор Січі" - головне:

Як повідомляв Главред, у жовтні 2022 року В'ячеслава Богуслаєва, який на той момент був президентом компанії "Мотор Січ", затримали за підозрою в державній зраді. Пізніше було оприлюднено докази його співпраці з РФ, а також відбувся арешт. Він досі перебуває під вартою.

У жовтні 2023 року СБУ заявило про завершення розслідування та передачу до суду обвинувального акта щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства.

Експрезиденту АТ "Мотор-Січ" інкримінують колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, сприяння терористичній організації, а також перешкоджання діяльності військових формувань в особливий період (ст. 111-1, ст. 111-2, ст. 258-3, ст. 114-1 КК України).

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