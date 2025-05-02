За розкрадання активів підприємства: у Монако затримали сина ексглави "Мотор Січі"

Коротко:
- Проведено обшуки у затриманого на віллі в Монако і в Запоріжжі
- Сину експрезидента "Мотор Січі" пред'явлено підозру
Співробітники СБУ та Офісу генпрокурора спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримали сина експрезидента заводу "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва за розкрадання активів підприємства. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Спецслужба не називає ім'я затриманого, але з відкритих джерел відомо, що сина В'ячеслава Богуслаєва звати Олександр.
"Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США... Затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батькові привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам", - ідеться в повідомленні.
Для реалізації угоди на той момент керівник "Мотор Січі" організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій. Потім він придбав 65% цінних паперів за істотно зниженою ціною і згодом передав більшу частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.
Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх закордонним компаніям, а отриманий прибуток використовували для придбання елітної нерухомості на території Євросоюзу.
Під час міжнародного розслідування було проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі в Монако і в приміщеннях афілійованих осіб у Запоріжжі.
Синові експрезидента "Мотор Січі" висунуто підозру в легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом, вчиненому організованою групою в особливо великому розмірі (ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також нову підозру отримав ексголова "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв, який перебуває під вартою за звинуваченням у співпраці з Росією. Його злочини додатково кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу:
- привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч.5 ст.191);
- організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі (ч.3 ст.27, ч.3 ст.209).
Справа "Мотор Січі" - головне:
Як повідомляв Главред, у жовтні 2022 року В'ячеслава Богуслаєва, який на той момент був президентом компанії "Мотор Січ", затримали за підозрою в державній зраді. Пізніше було оприлюднено докази його співпраці з РФ, а також відбувся арешт. Він досі перебуває під вартою.
У жовтні 2023 року СБУ заявило про завершення розслідування та передачу до суду обвинувального акта щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства.
Експрезиденту АТ "Мотор-Січ" інкримінують колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, сприяння терористичній організації, а також перешкоджання діяльності військових формувань в особливий період (ст. 111-1, ст. 111-2, ст. 258-3, ст. 114-1 КК України).
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