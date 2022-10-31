"Наказав зняти з вертольотів лопаті": генпрокурор розповів, як Богуслаєв шкодив ЗСУ

Генпрокурор розповів, як В'ячеслав Богуслаєв шкодив ЗСУ / Колаж фото УНІАН

Керівник Запорізької корпорації "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв наприкінці лютого, після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, віддав наказ своїм інженерам знімати обладнання з бойових вертольотів ‒ для того, щоб пілоти ЗСУ не могли використовувати тих для в боях з окупантами. Про це генпрокурор Андрій Костін заявив в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"І торгівля такими "двигунами смерті" - це не все. Слідство володіє інформацією, що президент "Мотор Січ" на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства заховати документи від вертольотів, щоб українські сили оборони не могли скористатися технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал вертольота без спеціальних формулярів. Але і це ще не все! Після того, як українські військові звернулися за вертольотами, президент "Мотор Січі" віддав наказ розукомплектувати техніку. Просто зняти з вертольотів лопаті. Ми ж всі пам'ятаємо, як ворожі вертольоти штурмували Гостомель. Як обстрілювали інші міста. І коли так важлива була своєчасна підтримка Збройним силам у повітрі", - сказав Костін.

Справа Мотор Січі

Нагадаємо, раніше спалахнув скандал після того, як акції української компанії Мотор Січ були продані китайським інвесторам за 250 млн доларів.

Після цього Українська Служба безпеки запідозрила Мотор Січ у підготовці диверсії і навіть держзраді.

Газета The Wall Street Journal писала, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон хотів переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

В результаті президент Володимир Зеленський підписав указ про націоналізацію Мотор Січі.

22 жовтня стало відомо про затримання президента і власника Мотор Січі В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у поставках двигунів і запчастин до них для російських вертольотів Мі-8, Мі-28 і Ка-52.

Довідка. Мотор Січ є одним з провідних світових підприємств з випуску авіадвигунів. Компанія займається розробкою і виробництвом, ремонтом і обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Інші новини: