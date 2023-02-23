За рік великої війни 87% українців не згодні віддати ані сантиметра землі окупантам - опитування

Українці під кінець непростої зими зберігають згуртованість і бажання чинити опір і далі жорстокому російському агресору.

Більшість українців не готові поступатися РФ своєю землею / Фото УНІАН

Цілий рік повномасштабної війни з РФ не зменшив бажання українців чинити опір російським окупантам. При цьому переважна більшість – 87% – не згодні на жодні територіальні поступки для припинення війни. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 14 по 22 лютого.

За даними КМІС, для 87% респондентів жодні територіальні поступки не є допустимими. Лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна "відмовитися від деяких територій".

Соціологи зазначають, що у грудні 2022 року 85% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником – у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося.

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Також у грудні стільки ж, скільки і зараз (8%), виступали за переговори та готові були відмовитися від певних територій.

Проти будь-яких територіальних поступок виступає абсолютна більшість населення в усіх регіонах України. Зокрема, серед жителів Сходу 82% проти поступок (готові на поступки – лише 13%), а серед жителів Півдня – 86% проти поступок (готові – лише 9%).

Результати опитування КМІС / Фото kiis.com.ua

Результати опитування КМІС / Фото kiis.com.ua

Соціологи підкреслюють, що загальна готовність до "важких компромісів" є важливим індикатором стійкості й готовності далі продовжувати боротьбу. Такі результати опитування свідчать, що українці під кінець непростої зими зберігають згуртованість і бажання чинити опір далі жорстокому агресору.

Нагадаємо, жовтневе опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) показало, що 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (інші 15% швидше погоджуються).

Як повідомляв Главред, більшість українців - 89% - готові продовжувати чинити опір окупантам навіть після застосування Росією тактичної ядерної зброї. Про це свідчать дані доповіді Мюнхенської конференції з безпеки, проведеної в листопаді 2022 року.

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