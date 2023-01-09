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Кожен другий вдома розмовляє тільки українською, російська для 58% українців не важлива - опитування

9 січня 2023, 15:42
Близько 76% українців вважають, що українська мова важлива, тому що вона є державною мовою, йдеться в результатах опитування соціологів КМІС.
Українська мова
В Україні на півдні та сході майже зрівнялася частка україномовних та російськомовних українців - КМІС / УНІАН, Андрій Скакодуб

Приблизно 58% українців у грудні 2022 року не вважали російську мову важливою. Навіть на сході та півдні України, судячи з відповідей респондентів, україномовних стало 29%, а російськомовних – 27%. Вдома з сім'єю українською мовою розмовляють 50% учасників опитування. Про це повідомили в Київському міжнародному Інституті соціології.

Згідно з даними опитування КМІС, у грудні минулого року 41% респондентів заявили, що спілкуються виключно українською мовою.

Ще 17% - "у більшості ситуацій" спілкуються українською.

Російською говорять 6%, переважно російською – 9%.

Обидві мови "в рівній мірі" вживають 24%.

Примітно, що в порівнянні з 2017 році стало більше україномовних (на 8%). Частка російськомовних, навпаки, зменшилася на 11%. Тепер навіть на сході і півдні, судячи з відповідей людей, україномовних більше, ніж російськомовних – 29% і 27%.

Серед тих респондентів, які вважають російську мову важливою, велика частина заявила про російську як про "мову, яку в Україні майже всі розуміють" і "мову більшості людей у східних областях України". Дані причини назвали по 14% учасників опитування. Що цікаво, 8 років тому першу роль вважали важливою 59%, другу – 31%.

Примітно, головною причиною, чому важлива українська мова, респонденти назвали її роль як державної мови (76%), після цього йде пункт про роль української як "основи незалежності України" (32%), а також "мови, що об'єднує українське суспільство" (23%).

Більш того, 50% респондентів сказали, що вдома з сім'єю розмовляють тільки українською. Переважно українською - 12%. Обидві мови – українську та російську – порівну використовують у спілкуванні 19%. Тільки російською вдома говорять 16%, на інших мовах лише 2%.

Йдеться про суттєву, порівняно з 2017 роком, різницю. Тоді тільки українською вдома розмовляли лише 37% респондентів.

Нагадаємо, згідно з даними опитування групи Рейтинг, проведеного 20-21 листопада, 97% висловили впевненість у тому, що Україна відіб'є військову агресію Росії. Зокрема, 75% впевнені в успіху України, ще більше 22% швидше впевнені.

За даними соціологічного дослідження Active Group, близько 60% українців очікують, що Україна повинна завдавати ударів у відповідь по російській енергетичній інфраструктурі. Також 56,6% опитаних впевнені в тому, що Захід єдиний у своїй підтримці української держави.

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