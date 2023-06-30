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За 2 тижні купа "самоліквідованих": окупанти вбивають один одного на полі бою

Ангеліна Підвисоцька
30 червня 2023, 21:04 оновлено 30 червня, 21:07
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Російські окупанти масово підриваються на мінах у Херсонській області.
Українські військові, російські військові
Російські окупанти вбивають один одного в Херсонській області / 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу, Міноборони РФ

Російські окупанти допомагають українським військовим і "самоліквідуються". Всього за два тижні в Сергіївці Херсонської області раптово "денацифікувалися" багато окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти вбивають один одного, розставляючи міни.

"Так, в населеному пункті Сергіївка Херсонської області, після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5 армії Східного військового округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах, які встановлені попередньою ротацією", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Контрнаступ ВСУ

Український літній контрнаступ чекає успіх, а недавні скромні досягнення є лише" превью " до прийдешніх результатами. Про це раніше заявив Міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр відкидає сумніви в успіху літнього контрнаступу і заявляє, що деокупація кількох сіл протягом останніх тижнів була "не головною подією" в запланованому Києвом наступі. Також Резніков заявив, що ЗСУ досягли "певних успіхів", про які Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку війська.

Україна має все необхідне для перемоги у війні проти країни-агресора Росії, до того ж США вже оголосили про надання додаткової допомоги українцям для захисту від російських окупантів.

Зараз контрнаступ українських сил знаходиться на початковому етапі. Основні події на фронті відбуватимуться протягом найближчих тижнів і місяців. Про це раніше сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

Контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія. Захисникам України доводиться пробиратися крізь такі мінні поля, встановлені загарбниками перед своїми основними позиціями.

Але це не єдина причина, яка гальмує український контрнаступ. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американського військового.

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