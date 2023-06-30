У Кишиневі росіянин відкрив стрілянину в аеропорту: є загиблі

Росіянин відкрив стрілянину після того, як йому відмовили у в'їзді в країну.

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Росіянин відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Молдові прямо в аеропорту Кишинева росіянин відкрив стрілянину. Він убив 2 людей. Про це повідомляє Рoint.

Чоловік прибув до Кишинева рейсом з Туреччини. Він вистрілив у прикордонника, а потім в охоронця, який намагався його знешкодити.

Після цього росіянин забарикадувалися в приміщенні аеропорту. Працівники аеропорту евакуювалися. Повідомляється, що зловмисник міг взяти людей в заручники.

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Поки невідомо, як він зміг потрапити в аеропорт зі зброєю. В Міністерстві внутрішніх справ Молдови розповіли, що чоловік відкрив стрілянину після того, як йому відмовили у в'їзді. Однак відомство вирішило не згадувати, громадянином якої країни є зловмисник.

"У міжнародному аеропорту Кишинева іноземному громадянину було відмовлено у в'їзді в Республіку Молдова. Під час його супроводу в зону для повернення, він схопив пістолет прикордонника і смертельно поранив двох людей. Стрілець був нейтралізований", - йдеться в повідомленні.

У мережі з'явилося відео з місця події:

В аеропорту Кишинева росіянин відкрив стрілянину / фото: скріншот

Нагадаємо, Німеччини під час великого танцювального фестивалю в Дюссельдорфі росіянка накинулася на українку прямо посеред виступу. Росіянка облила українську танцівницю водою і вдарила кулаком по голові.

Також повідомлялося, що росіянка з чоловіком в Таїланді накинулася на громадянку Великобританії. Повідомляється, що коли жінка ввічливо до неї звернулася, то мешканка країни-агресора відкусила потерпілий шматок пальця і напала на собаку.

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