Ювелірний удар: ЗСУ розбили техніку окупантів, яку ті ховали серед будинків

На кадрах видно, як майстерно окупанти припаркували свою техніку в невеликому дворі кількох багатоповерхових житлових будинків.
Українські військові завдали надзвичайно чіткий ракетний удар по російській військовій техніці, яку окупанти сховали поруч з житловими багатоповерхівками.
Про це свідчить відеозапис, який опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 31 березня.
"Ювелірна робота української артилерії по військам РФ, які ховають свою техніку в житлових районах з мирним українським населенням", – йдеться в підписі до відео.
На кадрах видно, як майстерно окупанти припаркували свою техніку в невеликому дворі кількох багатоповерхових житлових будинків.
Однак українські війська не тільки зафіксували цю техніку, а й завдали настільки точного удару по ній, що не торкнулися жодного будинку.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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