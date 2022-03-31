Ювелірний удар: ЗСУ розбили техніку окупантів, яку ті ховали серед будинків

ВСУ / Валерій Залужний

Українські військові завдали надзвичайно чіткий ракетний удар по російській військовій техніці, яку окупанти сховали поруч з житловими багатоповерхівками.

Про це свідчить відеозапис, який опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 31 березня.

"Ювелірна робота української артилерії по військам РФ, які ховають свою техніку в житлових районах з мирним українським населенням", – йдеться в підписі до відео.

На кадрах видно, як майстерно окупанти припаркували свою техніку в невеликому дворі кількох багатоповерхових житлових будинків.

Однак українські війська не тільки зафіксували цю техніку, а й завдали настільки точного удару по ній, що не торкнулися жодного будинку.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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