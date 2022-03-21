Окупанти завдали два ракетних удари по полігону на Рівненщині

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У понеділок, 21 березня, Росія завдала два ракетних удари по полігону в Рівненській області. Про це повідомив керівник обласної Військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, сьогодні на Рівненщині тричі лунала повітряна тривога.

"По одному з полігонів були нанесені два ракетних удари. На місці працює спеціальна комісія. Деталі обіцяють повідомити пізніше", - сказав Коваль.

Як повідомляв Главред, пізно ввечері, 20 березня, російські війська знову обстріляли Подільський район Києва. Постраждали кілька житлових будинків і територія торгового центру.

Рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру.

Загинула одна людина.

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