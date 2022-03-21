Окупанти завдали два ракетних удари по полігону на Рівненщині

Сьогодні на Рівненщині тричі лунала повітряна тривога.
У понеділок, 21 березня, Росія завдала два ракетних удари по полігону в Рівненській області. Про це повідомив керівник обласної Військової адміністрації Віталій Коваль.
За його словами, сьогодні на Рівненщині тричі лунала повітряна тривога.
"По одному з полігонів були нанесені два ракетних удари. На місці працює спеціальна комісія. Деталі обіцяють повідомити пізніше", - сказав Коваль.
Як повідомляв Главред, пізно ввечері, 20 березня, російські війська знову обстріляли Подільський район Києва. Постраждали кілька житлових будинків і територія торгового центру.
Рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру.
Загинула одна людина.
Інші новини:
- Ракетний обстріл Яворівського полігону: кількість жертв зросла до 35, ще 134 людини поранені
- Окупанти збільшать кількість обстрілів крилатими ракетами: Арестович спрогнозував тактику РФ
- Ракетний обстріл Львова: окупанти вдарили по авіаремонтному заводу, будівлі знищено
- У Києві мати закрила собою новонароджену дочку, рятуючи дитину від обстрілу окупантів
Автор: Анна Багренко