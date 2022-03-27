РФ завдала нових ракетних ударів: у містах України гримлять потужні вибухи

У неділю ввечері, 27 березня, у Луцьку прогриміли вибухи після того, як майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Про ракетний удар по Волині повідомив міський голова Ігор Поліщук у соціальних мережах.

"Прошу не публікувати фото і відео вибухів та іншу інформацію", - зазначив він.

Поліщук закликав городян залишатися в укриттях.

Інформацію про ракетний удар по Волинській області підтвердив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

Голова Волинської обласної Військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив також про ракетні удари по нафтобазі.

"На Волині прогриміли вибухи. Залишайтеся в укриттях. Більше інформації буде пізніше", - зазначив Погуляйко.

Пізніше він повідомив: "Щодо вибухів, що пролунали. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває. Будьте в укриттях!".

Крім того, також повідомляє про потужні вибухи в Харкові після того, як в місті була оголошена тривога.

Також повідомляється про вибухи в Житомирській та Київській областях.

До цього була оголошена повітряна тривога по всій території України. Соцмережі повідомляють про вибухи і в інших містах України.

читайте також"Рашисти випустили шість крилатих ракет": РФ завдала потужного удару по Вінницькій області

Нагадаємо, 26 березня Росія випустила по території України щонайменше 70 ракет: 52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і не менше 18 – з території Білорусі. Вісім з них долетіли до цілей.