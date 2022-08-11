"Я побачила донечку, її розірване тіло": мама 4-річної Лізи побувала на місці трагедії у Вінниці

Мама загиблої у Вінниці 4-річної Лізи вперше розповіла про те, що бачила у день трагедії / Коллаж фото instagram/l.i.z.i.love

Ірина Дмитрієва, яка втратила свою 4-річну донечку Лізу внаслідок ракетного удару по Вінниці, вперше побувала на місці трагедії та пригадала все до останньої секунди. Жінка з болем згадала той день, коли намагалася собою закрити свою дитину. Спогади з того дня вони опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ірина стверджує, що на якийсь час втратила пам'ять після операції у лікарні, куди її доставили з численними пораненнями внаслідок вибуху.

"Після операції я втратила пам'ять, не розуміла де я і чому моє тіло все перев'язане...Всю ніч відтворювала події, згадувала, думала де Ліза, чому не зі мною...Я вірила, моя донечка жива, бо такого не може бути, моя дитина не могла загинути, так не повинно бути", - написала Ірина.

Згодом вона відтворила у своїй пам'яті кожну секунду та зрозуміла, що її Лізи більше нема в живих. Жінка згадала, що у той день вона з донькою на власні очі побачила велику російську ракету, яка летіла у бік вінницького Будинку офіцерів. У цю секунду вона одразу закрила собою Лізу, але врятувати доньку не вдалося. Після вибуху Ірина побачила розірване тіло своєї дитини.

"Це була навіть не секунда, а набагато менше. Я дуже сильно тримала візочок разом з Лізою, зігнулась, її голова була біля моєї. Далі сильний вибух та тремтіння землі. Ми не впали. Тоді я зовсім не відчувала болю, тільки мертва тиша навколо... Навкруги стіною стояв чорний дим, нічого не було видно. Я не чула другого вибуху, не чула сигналізації машин, нічого не чула. Потім побачила свою кохану донечку, її розірване тіло", - з болем пригадала Ірина.

Тоді вони почала кричати та благати людей допомогти витягнути донечку з візочка. У цей момент вона відчула сильний біль, побачила, що на землю ллється кров і почала задихатись.

"Мозок відмовлявся вірити... Ця страшна картина крутиться перед очима знову і знову... Я все пам'ятаю до дрібниць... Російські терористи, ці істоти, вбили мою дитину, підняли руку на святе", - додала Ірина.

Ракетний удар по Вінниці

Окупант завдали ракетного удару по Вінниці вранці в четвер, 14 липня. Ворожа ракета влучила в центр міста в будівлю з офісними приміщеннями.

Кількість загиблих вже зросла до 26. Серед загиблих троє дітей, серед них 4-річна Ліза. У момент попадання ракети дівчинка йшла з мамою Іриною на заняття з раннього розвитку дітей. Жінка вижила, проте уламком їй відірвало ногу.

Постраждала Ірина виявилася блогером. Жінка знімала відео і розповідала в соцмережах свою історію та історії про свою дочку. Вона писала, що є мамою особливої дівчинки, яка має синдром Дауна.

Останнє відео мама дівчинки записала і виклала в інтернет за 1,5 години до попадання в місто ракети.

Пізніше Україну вразило фото перевернутої дитячої коляски і загиблої після російського ракетного удару дитини.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що була особисто знайома з Лізою Дмитрієвою з Вінниці. Маленька дівчинка брала участь у зйомках ролика до різдвяних свят. Дружина президента зазначила, що не може стримати сліз і плаче разом з рідними дитини.

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