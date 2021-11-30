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"Втік" від Зеленського до Разумкова: монобільшість "Слуги народу" втратила депутата

30 листопада 2021, 11:55

Фракцію покидає мажоритарник із Запоріжжя.

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Народний депутат Роман Соха йде зі "Слуги народу" / скріншот

Народний депутат Роман Соха, який раніше увійшов до складу МФО "Розумна політика" Дмитра Разумкова, заявив про вихід з фракції "Слуга народу"

"Я прийняв важке, але справедливе рішення", - повідомив нардеп з трибуни Верховної Ради.

У 2019 році Роман Соха був обраний до парламенту мажоритарником із Запоріжжя.

Після виступу в Рада депутат розповів, що останній раз спілкувався з президентом Володимиром Зеленським понад рік тому, додавши, що зараз "слуг-мажоритарників", які готові вийти з фракції, більше 10 осіб.

читайте такожНова глава "Слуги народу" назвала найслабшу область для політсили"Уявіть собі 2019 рік і стадіон, на якому поруч з паном Зеленським стоять Шурма, Татарів, Демченко. І як ви вважаєте, після цих дебатів він би отримав 73%? Це те питання, на яке, я думаю, кожен українець дасть собі відповідь, чому я зробив цей крок", - заявив Соха в коментарі PavlovskyNews.

Нагадаємо, 19 листопада "Слуга народу" у Верховній Раді виключила депутата парламенту Людмилу Буймістер з фракції.

Також фракцію покинув Артем Дмитрук - рішення про його виключення з монобільшості прийняли під час засідання фракції "Слуга народу", яке відбулося після завершення з'їзду партії в понеділок, 16 листопада.

Автор: Сергій Кущ
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Верховна Рада Слуга народу
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