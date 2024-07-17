"Я не можу дихати": емоційна розмова військового з рідними після повернення з полону

Військовий розповів про знущання окупантів, внаслідок яких у нього дуже серйозні травми.

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Військовий вперше телефонує своїм рідним після повернення з полону / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Дмитро Лубінець

В Україну з російського полону повернулися наші захисники. Вони вперше змогли зателефонувати своїм рідним. В Мережі розлетілось відео з однією такою розмовою.

Чоловік був неймовірно щасливий, що повернувся на рідну землю. Його рідні не могли стримати емоцій. Він порадував їх новиною про те, що вже перебуває на території Сумської області.

Водночас він жахнув розповіддю про те, що відбувалося в російському полоні. Окупанти знущалися з чоловіка.

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"Ми приїхали. Це вже Сумська область ... Я їду в лікарню на обстеження. В мене з животом сильні проблеми. Мене по ребрах товкли, я не можу нормально дихати. Потім мені дадуть телефон, я подзвоню з іншого. Будьте завжди на зв'язку", - сказав він.

Дивіться відео з першою розмовою звільненого з полону захисника зі своїми рідними:

Військовий вперше телефонує своїм рідним після повернення з полону / фото: скріншот

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