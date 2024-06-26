"Рідненька моя, я повернувся": перші найчутливіші дзвінки своїм рідним після полону

В Україну 25 червня повернулися військові в рамках великого обміну з РФ. Додому приїхали 90 захисників. В Мережі вже розлетілися щемливі відео з кадрами повернення українців.
Українські захисники вже змогли подзвонити своїм рідним та вперше почути голос найближчих людей за довгий час перебування у російському полоні.
"Ало, рідненька моя, рідна моя мати! Матуся, я вдома!" - сказав один військовий тремтячим голосом.відео дня
Інший захисник переймався за стан своєї матусі й постійно повторював, що їй не слід переживати, адже її син вже вдома, як і обіцяв.
"Мамо, я вдома! Я вже в Україні! Мамо, не переживай! Я виходив зранку на мобілізацію і казав, що повернуся! Мамо, я повернувся!" - сказав захисник.
Дивіться відео про повернення українських військових з російського полону:
Обмін полоненими 25 червня
З російського полону повернулися 90 наших захисників. Серед них військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.
"Серед них - 52 оборонці Азовсталі, полонені з ЧАЕС … Це важливий обмін. Ключове для нас - повернути всіх наших людей додому. Щоб кожен військовий обійняв рідних, ступив на рідну землю, дихав вільним повітрям. Задача від Президента - повернути всіх. Дякую нашій команді за роботу. Вдячний ОАЕ за сприяння обміну. Повернемо всіх", - написав Єрмак.
Також повідомляється, що загалом Україні вдалося повернути вже 3300 наших людей із російського полону.
Голова ОП Андрій Єрмак і представник ГУР Андрій Юсов анонсували новий обмін полоненими. За їхніми даними, повернення наших захисників із російського полону може відбутися вже за кілька днів.
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