'Мамо! Я вдома, я в Україні!': історія звільненого з полону оборонця Маріуполя

До України з російського полону повернулися 90 українських захисників, серед них 22-річних нацгвардієць з Кривого Рогу Віталій Сенченко.

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З полону повернувся нацгвардієць, який переплив затоку, щоб дістатися "Азовсталі"/ Колаж: Главред, фото: Оксана Латанська

25 червня Україна провела 53-й обмін полоненими. В результаті додому повернувся військовий Національної гвардії України Віталій Сенченко, який протягом 86 днів обороняв Маріуполь і за наказом вийшов з "Азовсталі", внаслідок чого потрапив у полон на більш як два роки.

Про повернення на Батьківщину сина повідомила його мама - засновниця громадської організації "Сталева Гвардія" Оксана Латанська у Facebook. Віталій служив у лавах НГУ ще з 2021 року, а початок повномасштабної війни застав у Маріуполі.

Тоді хлопець, як і його побратими, думав, що вторгнення країни-агресора Росії має локальний характер. А все тому, що військові були обмежені в інформації і тільки згодом дізналися про реальну ситуацію і для них у Маріуполі розпочалося справжнє пекло.

Переписка Латанської з сином / Фото: Оксана Латанська



Зокрема Віталію довелося у квітні 2022 року переплисти морську затоку, аби дістатися до заводу "Азовсталь" і стати на його захист, а потім військовий разом із іншими захисниками Маріуполя потрапив у полон під час виходу з заводу за наказом командування. Чоловік понад два роки провів у тюрмах РФ після виходу з Маріуполя і нарешті потрапив на рідну землю.

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"Мамо! Я вдома, я в Україні! Як довго я мріяла почути ці слова! Сподівалася, вірила, чекала, готувалася. Та все одно вони прозвучали несподівано. Два роки, один місяць і один тиждень ворожої неволі після 86-ти пекельних днів оборони Маріуполя... Їх вкарбовано в нашу пам'ять, їх вирізьблено зазубреним іржавим осколком по живих серцях матері, сестри, бабусі, друзів, знайомих і геть незнайомих, але небайдужих людей. Вони в минулому, але ані забути їх, ані пробачити", - розповіла мати військового.

Жінка напередодні звільнення сина зізналась, що під час очікування з полону їй було дуже важко, зокрема у момент, коли у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії знайшла у дверях його квартири повістку про те, що її сина подали у розшук, як ухилянта.

"Захисник країни, що 24 лютого 2022 року в свої 22 роки прийняв свій перший бій з ордою у Маріуполі, виявляється, перебуває у розшуку як УХИЛЯНТ, - це що? Вже 22-й місяць ухиляється від військової служби, переховуючись у російському концтаборі...", - тоді написала вона на своїй сторінці.

Та зараз усе позаду. Латанська розповіла, що вже скоро зустрінеться із сином, а також подякувала тим, хто не забував про українських військовополонених і нагадував про них світові. Хоча син Оксани вже на рідній землі, вона не збирається припиняти боротьбу за повернення інших українських захисників, що все ще очікують на повернення додому з російських в'язниць.

"Сину мій, якби ти лишень знав, якою справжньою родиною стали ті, хто чекав на вас, тих, що повернулися сьогодні, і хто продовжує чекати тих, хто залишається у полоні! Наша боротьба триватиме, обіцяю. Та наразі я щаслива. Я чекала! Я дочекалася!", - додала мати військового.

Хто така Оксана Латанська? Оксана Латанська - матір полоненого нацгвардійця Віталія Сенченка, якого звільнили з російського полону під час 53-го обміну. Голова Криворізької ГО "Сталева гвардія КР", що працює спільно з владою та уповноваженим ВР з прав людини над питаннями полонених та звільнених з полону українців.

Обмін полонених між Україною та Росією - що відомо

Напередодні представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що наразі обмін ще не завершився. За кожного українського полоненого йде боротьба, однак робота по поверненню бійців з деяких підрозділів йде особливо важко, адже Росія не хоче їх звільняти. Мова йде зокрема і про бійців "Азову".

Нагадаємо, в Україну 25 червня повернулися військові в рамках великого обміну з РФ. Додому приїхали 90 захисників. В Мережі вже розлетілися щемливі відео з кадрами повернення українців.

Раніше російський диктатор Путін заявив, що у полоні РФ нібито перебуває 6465 українських військовослужбовців, а в українському - 1348 росіян, однак, за даними ГУР ці цифри не відповідають дійсності.

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