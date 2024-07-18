"Допомагав окупантам бити своїх же": навколо обміну полоненими розгорівся жорсткий скандал

Військові, які раніше повернулися з російського полону, стверджують, що 17 липня в Україну повернули військового, який перейшов на бік окупантів.

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Навколо обміну полоненими розгорівся жорсткий скандал / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

17 липня відбувся новий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Повернути вдалося 95 наших захисників. Однак навколо цього вже розгорівся жорсткий скандал. Колишній військовополонений Віктор "Лелека" Лахно обурений тим, що в Україну повернули військового, який начебто особисто брав участь у побитті бійців "Азова" і хотів отримати російське громадянство.

"Бобилєв Максим - був причетний до побиття бійців підрозділу ОЗСП "Азов". Брав участь у "прийманнях", співпрацював з адміністрацією. Відмовлявся від українського громадянства. Виявляв бажання для отримання громадянства РФ. Інформацію я вже раніше передавав відповідним органам", - написав Віктор Лахно.

Реакція ГУР

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що це питання вже перебуває на контролі.

відео дня

"Якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки і додаткової уваги, зокрема і з точки зору контррозвідувальних аспектів, то така робота проводиться", - сказав він.

Дивіться відео про скандал під час обміну полоненими:

Навколо обміну полоненими розгорівся жорсткий скандал / фото: скріншот

Обмін полоненими 17 липня - останні новини за темою

17 липня стало відомо про те, що з полону повернулася майже сотня наших захисників. Серед 95-ти захисників є воїни ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники. Звільнити з полону вдалося військових, які зголосилися летіти за "Азовсталь", попри блокаду окупантів.

Пізніше в Мережі з'явилося відео з емоційною розмовою військового з рідними після повернення з полону. Він відкрито розповів, що російські окупанти били його. Через це в нього серйозні проблеми зі здоров'ям, які не дають дихати.

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