Плакали і цілували землю: щемливі відео з поверненням наших захисників із полону

25 червня відбувся новий обмін полоненими між Росією та Україною. Додому вдалося повернути 90 захисників.

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В Україну з російського полону повернулися 90 захисників / Колаж: Главред, фото: КШППВ, Дмитро Лубінець, скріншот із відео

В Україну 25 червня повернулися 90 захисників у рамках обміну полоненими з РФ. У Мережі з'явилися зворушливі відео з кадрами повернення українських захисників.

На кадрах видно, як наші військові виходять з автобусів. В їхніх очах, незважаючи на втому, помітне неймовірне щастя. Напевно, багато хто до останнього не вірив у те, що саме цього дня вони зможуть повернутися на рідну землю.

Українські захисники були настільки раді, що почали міцно обійматися один з одним. Були й ті, хто не зміг стримати свої емоції та плакав, відчуваючи щастя, що пробивається через нестерпний біль пережитого.

відео дня

Дивіться відео з поверненням українських захисників із російського полону 25 червня:

В Україну з російського полону повернулися 90 захисників / фото: скріншот

Наші військові закутувалися в українські прапори. Вони були так раді стояти на рідній землі, що ставали на коліна і цілували її.

Дивіться відео з поверненням українських захисників із російського полону 25 червня:

В Україну з російського полону повернулися 90 захисників / фото: скріншот

Відомо, що з російського полону повернувся 22-річний Владислав із Вінниці. Він захищав країну у складі Морської піхоти, але потрапив у полон. У лігві ворога він пробув цілих 2,4 року і тільки зараз зміг повернутися додому.

22-річний Владислав повернувся з російського полону / фото: pavliuk.yuliia

Пізніше в Мережі з'явилося відео з неймовірно зворушливим моментом. Український військовий, який тільки-но повернувся з російського полону, почув рідну українську мову і не зміг стримати своїх емоцій. Він розплакався, усвідомлюючи, що нарешті приїхав додому, де його оточують справжні українці.

Дивіться відео з поверненням українських захисників із російського полону 25 червня:

В Україну з російського полону повернулися 90 захисників / фото: скріншот

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