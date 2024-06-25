Плакали і цілували землю: щемливі відео з поверненням наших захисників із полону

В Україну 25 червня повернулися 90 захисників у рамках обміну полоненими з РФ. У Мережі з'явилися зворушливі відео з кадрами повернення українських захисників.
На кадрах видно, як наші військові виходять з автобусів. В їхніх очах, незважаючи на втому, помітне неймовірне щастя. Напевно, багато хто до останнього не вірив у те, що саме цього дня вони зможуть повернутися на рідну землю.
Українські захисники були настільки раді, що почали міцно обійматися один з одним. Були й ті, хто не зміг стримати свої емоції та плакав, відчуваючи щастя, що пробивається через нестерпний біль пережитого.
Дивіться відео з поверненням українських захисників із російського полону 25 червня:
Наші військові закутувалися в українські прапори. Вони були так раді стояти на рідній землі, що ставали на коліна і цілували її.
Дивіться відео з поверненням українських захисників із російського полону 25 червня:
Відомо, що з російського полону повернувся 22-річний Владислав із Вінниці. Він захищав країну у складі Морської піхоти, але потрапив у полон. У лігві ворога він пробув цілих 2,4 року і тільки зараз зміг повернутися додому.
Пізніше в Мережі з'явилося відео з неймовірно зворушливим моментом. Український військовий, який тільки-но повернувся з російського полону, почув рідну українську мову і не зміг стримати своїх емоцій. Він розплакався, усвідомлюючи, що нарешті приїхав додому, де його оточують справжні українці.
Дивіться відео з поверненням українських захисників із російського полону 25 червня:
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