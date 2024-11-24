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"Взяли паузу і вичікують": експерт про позицію деяких партнерів України

Олексій Тесля
24 листопада 2024, 19:22
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Україна об'єктивно є одним із лідерів у виробництві сучасних дронів, нагадав Петро Олещук.
Петр Олещук, ВСУ, США
Петро Олещук оцінив підтримку України західними партнерами / Колаж: Главред, фото: Facebook Петро Олещук, ОПУ, 4 танкова бригада

Ключове:

  • Деякі держави готові вкладатися в Україну
  • Україна є одним із лідерів у виробництві сучасних дронів

Експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Петро Олещук прокоментував питання про те, наскільки Захід зацікавлений у тому, щоб "вкладатися" у внутрішній план, озвучений президентом Володимиром Зеленським.

"Ми бачимо, як деякі держави вкладаються і готові вкладатися надалі, хоча далеко не всі з них є партнерами України", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

При цьому експерт нагадав про те, що окремі пункти плану можуть бути потенційно цікавими, і вже є проєкти, які частково реалізовані.

"Наприклад, Україна об'єктивно є одним із лідерів у виробництві сучасних дронів, тому певна співпраця можлива. Але її обсяги з різними державами не можуть бути однорідними: десь це може бути лише обмін технологіями, а десь - створення спільних підприємств", - зазначив він.

Співрозмовник каже, що зацікавленість у підтримці України з боку західних країн є, але вона не є однорідною.

"І ми маємо розуміти, що в сучасному західному світі всі дивитимуться в бік США - які в них будуть настрої, орієнтації та взагалі ставлення до російсько-української війни. Тому зараз хтось із потенційних учасників міг взяти тактичну паузу і почати вичікувати", - додав Олещук.

Дивіться відео - інтерв'ю Петра Олещука Главреду:

Раніше повідомлялося про те, як довго реалізовуватиметься План стійкості. Реалізація Плану стійкості президента Зеленського залежить від західного фінансування.

Як повідомляв Главред, Петро Олещук пояснив затію Зеленського і розповів, навіщо потрібен цей План стійкості. За словами Олещука, план "досить неоднорідний". Зокрема, він складається з багатьох компонентів, частину з яких можна реалізувати досить оперативно, а для інших знадобляться серйозні ресурси і значні зусилля.

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Хто такий Петро Олещук?

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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