Навіщо потрібен План стійкості: Олещук пояснив затію Зеленського

В українському суспільстві накопичилося багато питань і проблем.

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Петро Олещук оцінив план стійкості Зеленського / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

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Навіщо потрібен план стійкості

Чи реально реалізувати план Зеленського

Експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Петро Олещук прокоментував План стійкості, презентований президентом України Володимиром Зеленським і пояснив, навіщо він потрібен.

За словами Олещука, план "досить неоднорідний". Зокрема, він складається з багатьох компонентів, частину з яких можна реалізувати досить оперативно, а для інших знадобляться серйозні ресурси та значні зусилля.

"Я б сказав, що цей документ є, у певному сенсі, формою комунікації влади із суспільством в умовах, коли накопичилося багато запитань і проблем. Є певний елемент нерозуміння щодо того, куди рухається держава, які її завдання та пріоритети. До цього додається постійний інформаційний, психологічний тиск, ситуація на фронті та регулярне оприлюднення чергових мирних планів та ініціатив", - сказала Олещук в інтерв'ю Главреду.

За його словами, на цьому тлі план стійкості виглядає як формат комунікації із суспільством, який обрав для себе президент України.

План стійкості Зеленського / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео - Інтерв'ю Петра Олещука Главреду:

План стійкості - що відомо

Главред писав, що 19 листопада президент України Володимир Зеленський представив під час виступу у Верховній Раді План стійкості, який складається з 10 пунктів:

Єдність. Президент відкинув чутки про вибори - все після війни.

Фронт. Зміна підходів до управління в армії. Має бути створений Військовий омбудсмен.

Зброя. Дрони компенсують відсутність артилерії в армії. Наступного року Україна виробить не менше 30 тис. далекобійних дронів.

Гроші. Все, що можемо виробляти в Україні, має закуповуватися в Україні - локалізація виробництва.

Енергетика. Будуть паспорти стійкості регіонів до кінця року. Наступного року паспорти генерації.

Безпека. Модернізація стандартів укриттів. Мають бути рамки металошукачів на вході до всіх шкіл та інших держбудівель. Зміцнення державного кордону.

Громади.

Людський капітал. Має бути національний стандарт безбар'єрності. Потрібен інститут множинного громадянства. Потрібен перезапуск дипломатичної служби.

Культура. Ініціюють "культурний Рамштайн". Сприяння створенню кафедри україністики в іноземних університетах.

Політика героїв. Залучення ветеранів на державну службу.

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Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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