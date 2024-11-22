Кабмін схвалив План реалізації Стратегії морської безпеки: Умєров назвав завдання

Кабмін схвалив План реалізації Стратегії морської безпеки України, який був розроблений Міністерством оборони. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
Стратегія морської безпеки була схвалена РНБО та введена в дію указом президента Володимира Зеленського. Документ має на меті забезпечити виконання завдань та цілей, визначений Стратегією.
Завдання плану:
- посилення спроможності сектору безпеки та оборони України, ВМС ЗСУ та Морської охорони ДПСУ для протидії агресії та реагування на інші загрози морській безпеці;
- деокупація тимчасово окупованих територій узбережжя, внутрішніх вод і континентального шельфу України;
- отримання компенсацій за втрати, завдані агресором, і відновлення морської та річкової інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни.
"Дякую всім, хто долучився до розробки цього важливого документа. Разом ми наближаємо момент, коли Чорне та Азовське моря знову будуть повністю вільними й безпечними для України!" - заявив міністр.
План стійкості Зеленського - головні новини
Главред писав, що 19 листопада президент України Володимир Зеленський представив під час виступу у Верховній Раді План стійкості, який складається з 10 пунктів.
Петро Олещук пояснив витівку Зеленського та розповів, навіщо потрібен цей План стійкості. За словами Олещука, план "досить неоднорідний". Зокрема, він складається з багатьох компонентів, частину з яких можна реалізувати досить оперативно, а для інших знадобляться серйозні ресурси і значні зусилля.
За його словами, на цьому тлі план стійкості виглядає як формат комунікації із суспільством, який обрав для себе президент України.
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