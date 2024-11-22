Кабмін схвалив План реалізації Стратегії морської безпеки: Умєров назвав завдання

Міністр оборони заявив, що наближається момент, коли Чорне та Азовське моря знову будуть вільними.

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Кабмін схвалив План реалізації Стратегії морської безпеки / Колаж: Главред, фото: ОП, ДПСУ

Кабмін схвалив План реалізації Стратегії морської безпеки України, який був розроблений Міністерством оборони. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Стратегія морської безпеки була схвалена РНБО та введена в дію указом президента Володимира Зеленського. Документ має на меті забезпечити виконання завдань та цілей, визначений Стратегією.

Завдання плану:

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посилення спроможності сектору безпеки та оборони України, ВМС ЗСУ та Морської охорони ДПСУ для протидії агресії та реагування на інші загрози морській безпеці;

​деокупація тимчасово окупованих територій узбережжя, внутрішніх вод і континентального шельфу України;

​отримання компенсацій за втрати, завдані агресором, і відновлення морської та річкової інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни.

"Дякую всім, хто долучився до розробки цього важливого документа. Разом ми наближаємо момент, коли Чорне та Азовське моря знову будуть повністю вільними й безпечними для України!" - заявив міністр.

План стійкості Зеленського - головні новини

Главред писав, що 19 листопада президент України Володимир Зеленський представив під час виступу у Верховній Раді План стійкості, який складається з 10 пунктів.

Що відомо про План стійкості Зеленського / Інфографіка: Главред

Петро Олещук пояснив витівку Зеленського та розповів, навіщо потрібен цей План стійкості. За словами Олещука, план "досить неоднорідний". Зокрема, він складається з багатьох компонентів, частину з яких можна реалізувати досить оперативно, а для інших знадобляться серйозні ресурси і значні зусилля.

За його словами, на цьому тлі план стійкості виглядає як формат комунікації із суспільством, який обрав для себе президент України.

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