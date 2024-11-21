Як довго реалізовуватиметься План стійкості - експерт вказав на важливі моменти

Реалізація Плану стійкості президента Зеленського залежить від західного фінансування.

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Як довго реалізовуватиметься план стійкості Зеленського / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

План стійкості, який представив президент України Володимир Зеленський, може бути реалізовано в наближеній перспективі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Петро Олещук.

"Йдеться про досить наближену перспективу, тому що і ОПК, і гроші, і енергетика - це те, що потрібно вирішувати вже зараз. Те саме стосується і безпеки. Водночас, питання людського капіталу чи громад, культури, політики героїв - ті речі, які, очевидно, стосуються віддаленого стратегічного моменту", - сказав Олещук.

Водночас потрібно розібратися в питанні, як саме цей план втілюватиметься в життя.

"Треба спиратися на нормативні документи та підзаконні акти, тож на ВРУ чекатиме інтенсивна робота з реалізації цих рішень і створення нових адміністративних органів", - додав він.

Варто зазначити, що фінансування та реалізація плану напряму залежать від західних партнерів. Лише українських ресурсів буде недостатньо, оскільки вони обмежені і не співмірні з російськими.

Дивіться відео з інтерв'ю Петра Олещука на Главреді:

План стійкості Зеленського - головні новини

Главред писав, що 19 листопада президент України Володимир Зеленський представив під час виступу у Верховній Раді План стійкості, який складається з 10 пунктів.

Що відомо про План стійкості Зеленського / Інфографіка: Главред

Петро Олещук пояснив витівку Зеленського та розповів, навіщо потрібен цей План стійкості. За словами Олещука, план "досить неоднорідний". Зокрема, він складається з багатьох компонентів, частину з яких можна реалізувати досить оперативно, а для інших знадобляться серйозні ресурси і значні зусилля.

За його словами, на цьому тлі план стійкості виглядає як формат комунікації із суспільством, який обрав для себе президент України.

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Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті 1983 року. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць із політології, пише my.ua.

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