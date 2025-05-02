Вибухи лунають один за одним: Харків під масованим ударом Шахедів

"Прильоти" зафіксовані щонайменше у двох районах міста.

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Харків під атакою Шахедів / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російські окупанти атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті пролунали потужні вибухи і загроза зберігається. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

"Харків під атакою ворожих БПЛА. У місті пролунав вибух. Будьте обережні - на Харків ще йдуть Шахеди!" - написав він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що жителі одного із районів міста чули потужні вибухи.

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"На цю хвилину інформації щодо потерпілих не надходило", - пише Синєгубов.

Місцеві моніторингові канали зазначають, що у місті пролунало вже понад 10 вибухів.

Терехов зазначив, що вже є інформація про влучання ударних дронів у двох районах міста.

"Інформація перевіряється. Харків під масованою атакою Шахедів - будьте обережні, перейдіть в укриття", - написав він.

За даними Синєгубова, інформації про постраждалих поки нема. Падіння ворожих дронів зафіксовано у Слобідському районі Харкова.

Внаслідок атаки постраждав багатоквартирний будинок у Салтівському районі. Біля нього горять авто.

22:18 У Харкові щонайменше 6 постраждалих.

22:36 У місті було зафіксовано 17 "прильотів" по різних локаціях. На місцях ударів зафіксовані пожежі. Кількість постраждалих збільшилась до 12-ти.

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