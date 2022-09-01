Вибухи і дим біля Антонівського мосту: стало відомо про нову "бавовну"

Під постійним вогневим впливом ЗСУ перебувають ключові мости на Херсонщині.
Під постійним вогневим впливом ЗСУ знаходяться ключові мости в Херсонської області, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.
Серед них - Антонівський, Каховський, Дар'ївський автомобільні мости, а також Антонівський залізничний міст, через який ворог здійснював перекидання своїх військ і техніки, підкреслив він під час онлайн-брифінгу.
Тим часом в Telegram-каналах повідомляють про нові вибухи на Херсонщині. Очевидці повідомляють про дим в районі Олешок. Ймовірно, а також в районі Антонівського мосту.
"Антонівський міст. Нова Каховка (район), Олешки (район), Мелітополь (район). Вибухи", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 30 серпня Збройні сили України завдали нових ударів по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Місцеві жителі повідомили про щонайменше три "прильоти".
Після ударів спалахнув "феєрверк" і піднявся стовп диму.
Як відомо, Збройні сили України знищили практично всі великі мости на окупованій частині Херсонської області. Йдеться про Антонівський залізничний та автомобільний мости та Новокаховський. У цьому ЗСУ допомогли американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Читайте ще:
- Якщо Україна поверне Херсон, росіянам доведеться самим піти з ЗАЕС - Геннадій Рябцев
- США поставили Україні зброю для контрнаступу в Херсоні-CNN
- Війська РФ готуються до боїв за утримання Херсона і наступу в Донецькій області-ISW