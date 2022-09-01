Вибухи і дим біля Антонівського мосту: стало відомо про нову "бавовну"

Стало відомо про нові вибухи в районі Антонівського мосту / Колаж соцмережі, Вгору

Під постійним вогневим впливом ЗСУ знаходяться ключові мости в Херсонської області, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

Серед них - Антонівський, Каховський, Дар'ївський автомобільні мости, а також Антонівський залізничний міст, через який ворог здійснював перекидання своїх військ і техніки, підкреслив він під час онлайн-брифінгу.

Тим часом в Telegram-каналах повідомляють про нові вибухи на Херсонщині. Очевидці повідомляють про дим в районі Олешок. Ймовірно, а також в районі Антонівського мосту.

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"Антонівський міст. Нова Каховка (район), Олешки (район), Мелітополь (район). Вибухи", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 30 серпня Збройні сили України завдали нових ударів по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Місцеві жителі повідомили про щонайменше три "прильоти".

Після ударів спалахнув "феєрверк" і піднявся стовп диму.

Як відомо, Збройні сили України знищили практично всі великі мости на окупованій частині Херсонської області. Йдеться про Антонівський залізничний та автомобільний мости та Новокаховський. У цьому ЗСУ допомогли американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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