Вижила лише вона: 10-річну Вероніку витягли з-під завалів багатоповерхівки, де загинули всі її рідні

10-річну Вероніку витягли з-під завалів багатоповерхівки, де загинули всі її рідні/ Скрін з відео

10-річна Вероніка була єдиною, кому вдалося вижити під завалами багатоповерхівки у Вугледарі на Донеччині. Будинок завалився, коли туди влучив випущений російськими окупантами снаряд.

Будівля рухнула просто на підвал, у якому дівчинка була разом зі своєю сім’єю. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Мама Вероніки померла декілька років тому. Тепер внаслідок обстрілів окупантів дитина в одну мить втратила інших рідних – батька, бабусю, дядька і тітку. Усі вони загинули під завалами багатоповерхівки.

Дівчинку із заваленого підвалу змогли дістати сусіди. Вона була важко пораненою. Швидка завезла Вероніку спочатку у Курахове, а потім – до лікарні Дніпра.

Єдиним родичем, який у неї залишився, є її дядько з Києва.

"Вона була в дуже важкому стані, перебувала кілька днів у комі. Там були критичні 72 години. Це була дитина без свідомості, я її точно не впізнав. Єдине, я її впізнав по шраму на лікті – в дитини колись була травма", – розповів дядько Вероніки Елхан Джалілов.

Дівчинку понад місяць рятували у Львові. Як розповів завідувач нейрохірургічного відділення львівської лікарні Михайло Логва, у дитини два металеві уламки: один – у правій півкулі головного мозку, другий – біля місця виходу 6 і 7 нервів шийного відділу хребта. Осколок з потилиці лікарі діставатимуть у найближчі дні, а з шиї поки що забирати небезпечно.

Вероніка єдина вижила під завалами багатоповерхівки у Вугледарі/ Скрін з відео

З дівчинкою щодня працюють реабілітологи – намагаються відновити функцію правої руки. Також з Веронікою працює психолог. Дитина не розповідає про те, що сталося – фахівці припускають, що вона або не пам’ятає цього, або не хоче про це говорити.

Дядько дитини поки не може забрати її до себе через складні сімейні обставини, тому Веронікою зараз опікуються львівські соціальні служби. Дівчинку можуть відправити за кордон для проходження реабілітації, а вже після цього шукатимуть для неї опікуна.

Нагадаємо, українка провчила школяра з РФ і його батьків, коли підліток в аеропорту США заявив їй, що Росія повинна використати проти України ядерну зброю, щоб швидше закінчити війну.

Раніше повідомлялося, що в Росії оскандалилися з новим фейком – видали фанатів Путіна на Херсонщині за іноземних журналістів. Блогери Томас Рьопер і Джон Дуган, яких показали в сюжеті російського пропагандистського телеканалу, насправді ні в яких ЗМІ не працюють.

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