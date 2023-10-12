Висадка ГУРівців у Криму: окупанти взяли в полон захисника

Під час висадки в Криму українські спецпризначенці зазнали втрат. Але вони несумірні з втратами ворога.

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Під час висадки ГУР в Криму один військовий потрапив у полон / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Українські бійці ГУР висадилися в окупованому Криму 4 жовтня і там стався жорстокий бій. Один український військовий потрапив у полон до окупантів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у телемарафоні.

Також повідомляється про те, що українські військові зазнали втрат.

"Можемо підтвердити, що є втрати, в тому числі є полонений, і втрати непорівнянні з втратами противника", - сказав Юсов. відео дня

Він додав, що без жертв не вийде звільнити українські території, які захопили російські окупанти. Зараз Україна робить все, щоб повернути полонених захисників.

"Над цим працює координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і врешті-решт вся команда Сил безпеки і оборони. Україна продовжить і далі робити все для того, щоб деокупувати наші території і повернути землі і людей", - додав Юсов.

Звільнення Криму

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українські спецназівці провели складну операцію на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Воїни десантувалися в Криму, після чого завдали вогневого ураження по російським окупантам.

Пізніше ГУР розкрило унікальні деталі висадки в Криму. Розвідники підрозділу спеціального призначення "Артан" ГУР МО України висадилися на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській і Кінбурнській косах. Спецназ вступив у запеклий бій з російськими загарбниками на зазначених окупованих територіях, завдавши ворогові значних втрат.

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