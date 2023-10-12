Висадка ГУРівців у Криму: окупанти взяли в полон захисника

Українські бійці ГУР висадилися в окупованому Криму 4 жовтня і там стався жорстокий бій. Один український військовий потрапив у полон до окупантів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у телемарафоні.
Також повідомляється про те, що українські військові зазнали втрат.
"Можемо підтвердити, що є втрати, в тому числі є полонений, і втрати непорівнянні з втратами противника", - сказав Юсов.відео дня
Він додав, що без жертв не вийде звільнити українські території, які захопили російські окупанти. Зараз Україна робить все, щоб повернути полонених захисників.
"Над цим працює координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і врешті-решт вся команда Сил безпеки і оборони. Україна продовжить і далі робити все для того, щоб деокупувати наші території і повернути землі і людей", - додав Юсов.
Звільнення Криму
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українські спецназівці провели складну операцію на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Воїни десантувалися в Криму, після чого завдали вогневого ураження по російським окупантам.
Пізніше ГУР розкрило унікальні деталі висадки в Криму. Розвідники підрозділу спеціального призначення "Артан" ГУР МО України висадилися на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській і Кінбурнській косах. Спецназ вступив у запеклий бій з російськими загарбниками на зазначених окупованих територіях, завдавши ворогові значних втрат.
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